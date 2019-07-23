Rektör Çomaklı, izcileri yalnız bırakmadı

Dr. Ömer Çomaklı, Millî Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 100. Yılı münasebetiyle Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen yemek programına katıldı.

Palandöken Dağında gerçekleştirilen etkinlikte, 23 Temmuz 1919'da yapılan Erzurum Kongresi'ne katılan delegelerin yakınları ve Erzurum protokolü yerini aldı.

Yemek programında delege yakınlarıyla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Çomaklı, programın ardından Erzurum Kongre Binası bahçesinde kamp kuran Türkiye İzcilik Federasyonu'na bağlı Erzurum izcilerini ziyaret etti.

Millî Mücadele ve Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Tarihi Kongre Binası bahçesinde kurdukları çadırlarda kamp yapan 50 izci ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, izci çocuk ve gençlere yemek ve içecek ikramında bulundu.

İzcilerin gece boyunca sürdürdükleri etkinliklere katılan Rektör Çomaklı, burada küçük izcilerin söylediği türküleri dinleyerek oyunlara eşlik etti.

Düzenlenen bu tarz organizasyonlarla çocukların mili duygu ve düşüncelerinin gelişeceğini belirten Rektör Çomaklı: “Atalarının kahramanlıklarını ve bu ülkeyi kurmak için çekilen zorlukları bilen çocuklar, geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir” dedi.