Rektör Çomaklı, Memur-Sen'e konuk oldu

Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Erzurum Şubesinin konuğu oldu.

Rektör Çomaklı, yardımcıları ve birim yöneticileri, Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman'ın daveti üzerine odalar birliğinde gerçekleşen kahvaltıya katıldı.

Rektör Çomaklı ve yönetimine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Abdullah Duman, 200'e yakın Sivil Toplum Kuruluşunu Atatürk Üniversitesi bünyesinde buluşturarak, ideolojisine, siyasi görüşüne ve düşüncesine bakmaksızın hepsini bir araya getirip üniversitenin kapılarını açan Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinde görev yapan idari personelin haklarının Atatürk Üniversitesi tarafından layıkıyla verildiğine işaret eden Duman, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının üniversite tarafından büyük bir titizlikle yapıldığını belirterek, çalışanların yeni bir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı daha talep ettiklerini söyledi.

“Üniversitelerin başlıca görevi eğitim vermek ve AR-GE yapmaktır. İkinci önemli görevi ise topluma katkı sunmak ve toplumla bütünleşmektir” diyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise, Yeni Nesil Üniversite gerekliliklerinden bir diğerinin topluma fayda sağlayacak projeler üretmek olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı: “Bizim bütün çabamız; bölgedeki potansiyellerle iş birliği yaparak ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak varlığını devam ettirmesine elimizdeki tüm imkânları sonuna kadar kullanarak destek vermektir. Üniversitemizin bir nevi meclisi olan senatomuzu 15 günde bir toplayarak ortak kararlar alıyoruz. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında birçok yeni birim kurarak, fiziki yapılarımızı yeniledik. Çünkü dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girme hedefimize ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz projelerin yanında bu tarz çalışmalar da yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Önceki yıllara nazaran bu yıl Atatürk Üniversitesinin patent başvurularında önemli derecede artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı: “Yeni ürünlerin ortaya çıkarıldığı bir üniversite olarak, potansiyelimizi halka yansıtmak istiyoruz. Ortak projeler yaparak toplum yararına işler üretmek ve her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu bağlamda bizleri ağırlayarak istişare kültürüne katkı sunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman'a teşekkür ediyor, kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.