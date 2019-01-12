Rektör Çomaklı: “Paydaşlar ile sağlanan güçlü iş birliği şehrin gelişmesine büyük katkı sağlıyor”

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı'ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Hüsrev Yaşa, Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'de eğitim sendikacılığına katmış olduğu değer ve toplumsal yaralara gösterdiği duyarlılık ile ön plana çıktığını belirtti.

Eğitimciler Birliği Sendikasının, ülkenin en çok üyeye sahip yetkili sendikası olduğunu ve Eğitimciler Birliği Sendikası Üniversite Şubesinin ise Türkiye'de ilk şube ve üniversite şubeleri içerisinde en çok üyeye sahip şube olma özelliğini taşıdığını aktaran Başkan Yaşa, sendikaya üye üniversite çalışanlarının dilek ve taleplerini Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ilettiğini aktardı.

Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, ziyareti sırasında gösterilen ilgi ve alakadan ve sorunların çözümü noktasındaki yaklaşımlarından dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “Ülke Menfaatlerini Gözeterek Çalışan Herkese Desteğimiz Tamdır”

Üniversite olarak, akademik ve idari personelin mesleki ve sosyal hayatlarının geliştirilmesi, huzurlu ve güvenli bir şekilde çalışmalarının sürdürülebilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke menfaatlerini gözeterek çalışan herkese desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.

Atatürk Üniversitesinin, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde şehir-üniversite birlikteliğine ağırlık verdiğini aktaran Çomaklı, kurumlarla olan güçlü iş birliği ve dayanışmanın şehrin gelişimine de büyük katkı sağladığını belirtti. Bütün eğitim sendikalarının her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceklerini aktaran Çomaklı, sendikalardaki rekabetin çalışanlar lehine olumlu sonuçlar doğuracağını ve ülke demokrasisine katkılar sağlayacağını vurguladı.

Başkan Yaşa'nın kendilerine ilettiği talepler ile yakından ilgileneceklerinin de altını çizen Rektör Çomaklı, ziyaretlerinden dolayı Eğitim Bir-Sen Erzurum 1 Nolu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa ve yönetimine teşekkür etti.