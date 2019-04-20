Rektör Çomaklı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesine bağlı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Rutin olarak gerçekleştirdiği fakülte ve birim ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyen Rektör Çomaklı; birey, aile ve topluma ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun, yenilikçi ve güvenilir sağlık bakım hizmeti sunmak amacıyla kurulan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün Atatürk Üniversitesinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda faaliyetler yürüttüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu kapsamda, sertifika programları, hizmet içi eğitim ve oryantasyon çalışmaları yapıldığını söyledi.

“Müdürlüğümüz, Hasta ve Çalışan Memnuniyetine Önem Veriyor”

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri içerisinde hemşirelere ve hastalara yönelik araştırmalara da önem verildiğini ve müdürlüğün sağlık bakım hizmetlerini en üst düzeyde karşılaması adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Çomaklı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün hasta ve çalışan memnuniyetine önem vererek adil ve katılımcı hizmet anlayışını benimsediğini, hasta haklarına ve etik değerlere önem vererek, etkili iletişim kurabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek üst düzey bilgi, beceri ile donanımlı, güler yüzlü sağlık çalışanları ile sağlık bakım hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Prof. Dr. Dilek Kılıç ise müdürlüğün 984 sağlık personeli, 4 müdür yardımcısı, 5 koordinatör ve 5 süpervayzer hemşire ile hizmet verdiğini, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü olarak önceliklerinin; hasta ve çalışan memnuniyetine önem vererek adil ve katılımcı hizmet anlayışıyla, hasta haklarına ve etik değerleri önemseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden üst düzey bilgi, beceri ile donanımlı, güler yüzlü sağlık çalışanları ile sağlık bakım hizmeti sunmak olduğunu söyledi.