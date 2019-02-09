Rektör Çomaklı: “Sivil Toplum Kuruluşlarını Önemsiyoruz”

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumlarla olan iş birliğinin topluma kazandıracakları hususunda istişarelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Bağrıyanık, derneğin misyon ve vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunarak yapmış oldukları çalışmalar ve projelere dair bilgi verdi.

Daha çok yardımlaşma ve dayanışma kuruluşu olduklarını dile getiren Dernek Başkanı Bağrıyanık aynı zamanda derneğin; barış, âhlak, adalet, hürriyet, kardeşlik gibi kavramları kendine şiar edinerek, tüm paydaşlar ile uyumlu çalışmayı ve eşgüdümlü olmayı temel aldıklarını vurguladı.

Atatürk Üniversitenin çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ettiklerini aktaran Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Erzurum İl Temsilcisi İsmail Bağrıyanık, üniversite ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti ve misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneğinin yakın bir zamanda kurulduğunu ve hızlı bir şekilde büyüdüğünü, yapmış oldukları proje ve etkinlikler ile kısa zamanda adından söz ettiren bir sivil toplum kuruluşu haline geldiği belirten Rektör Çomaklı, üniversitede yapılacak ya da yapılması planlanan etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarını önemseyen bir üniversite olarak iş birlikleri yapmaya da daima hazır olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, derneğin çalışmalarında başarılarının devamını dileyerek ziyaretlerinden ötürü Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Erzurum İl Temsilcisi İsmail Bağrıyanık ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.