Rektör Çomaklı, sporda derece elde eden öğrencileri kabul etti

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Genel Madalya Dağılımı Sıralamasında uzun yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan Atatürk Üniversitesi bu sene de başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bu bağlamda Bowling, Okçuluk ve Kick Boks branşlarında madalya kazanan öğrenciler, başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştılar.

Bowling Kadın ve Erkek takımları bu yıl da şampiyonluğu elde ederken, Okçuluk Erkek Takımı da Türkiye Şampiyonu oldu. Kick Boksta ise; 91 kg Selahattin Kocaoğlu Türkiye Şampiyonu, 91 kg Kadir Demir ve 69 kg Onur Tavşan Türkiye 2.si, 74 kg Muhammet Mustafa Bağlar ile 79 kg Hakan Kanyar Türkiye 3.sü oldu.

“Spor; Dayanışma, Kaynaşma Ve Dostluk Duygularını Pekiştiriyor”

Bu başarıların kazanılmasında emeği olan öğretim üyelerini, antrenörleri ve öğrencileri tebrik eden Rektör Çomaklı, sporun çok önemli bir sektör haline geldiği günümüzde, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılan kurumumuzun elde edilen dereceler ile uluslararası alanda nitelik kazanma eğiliminin ön plana çıktığını aktardı.

Sporun; bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak bireyin çevreyle olan uyumunu kolaylaştırmasının yanı sıra kişiler, toplumlar ve uluslararası dayanışma, kaynaşma ve dostluk duyguları gibi sosyal ve kültürel etkilerinin de mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çeşitli fakültelerde eğitim gören öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları takımlar ile elde edilen başarıların bu bağlamda oldukça önemli olduğunu belirtti. Öğrencilerin aldıkları eğitimlerin yanı sıra çeşitli aktivitelere dâhil olmalarının fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayan Rektör Çomaklı Atatürk Üniversitesinin, kendisini herhangi bir alanda geliştirmek isteyen her öğrenciye tüm imkânları sonuna kadar sunduğunu ifade etti.

Elde edilen başarıların dünya üniversiteleri ile rekabet içinde olan Atatürk Üniversitesinin prestijini her geçen gün daha da yukarı taşıdığına dikkat çeken Rektör Çomaklı, bu ivmeye katkı sunan akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.