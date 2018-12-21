Rektör Çomaklı, TDMMB genel kurul toplantısına katıldı

Yıl Olağan Genel Kurul Toplantısını Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı ve TDMMB Onur Kurulu Başkanı Binali Yıldırım'ın himayeleriyle gerçekleşen genel kurula, Birliğin Genel Başkanı Mücahit Demirtaş'ın davetlisi olarak Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

TDMMB Genel Başkanı Mücahit Demirtaş yaptığı konuşmada, “Gerek seçilmiş kurullarımızın gerekse camiamızın, umut edilen başarı hedeflerini yakalamak üzere, “Daha Güçlü Türkiye ve Türk-İslam Dünyası” için, birliğimizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, hep birlikte tüm azim ve kararlılığımızla çalışarak kalıcı hizmetler üreteceğine inancımız tamdır” dedi.

“İnsan Olmadan Eşyanın Bir Anlamı Kalmaz”

TDMMB'nin Türk dünyasında; dilde, fikirde ve işte birlik şiarıyla çalışmalarını yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.

Türkiye'nin kültürel değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Çomaklı: “Yeni birçok yapı inşa edilir. O yapıların içi son teknolojiyle donatılır ancak içerisinde insan olmadan boş bir alandır. Yani yaptıklarımıza ruh veren insanlardır. İnsan olmadan eşyanın bir anlamı kalmaz. Bizler de bu sebeple çalışmalarımızı insanı merkeze alarak yapmalıyız. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin meslek ve ülke menfaatleriyle ilgili çalışmalarını da yakından takip ediyor, bu bağlamda nazik davetinden dolayı TDMMB Genel Başkanı Mücahit Demirtaş'a teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kurumlar Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Türk Dünyası Kurultayları, Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları, Avrasya Mühendislik ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri ve Türk Dünyası konulu Sempozyumların yapılması ve hazırlık sürecine katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ESRUC Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, TDMMB Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci ve TÜRKSOY Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Duysen Kasseinov'un ortaklaşa imzaladığı protokol; organizasyonların kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması, duyuru ve davetlerin şekillendirilmesi, hazırlık toplantılarının yapılması ve organizasyonun yürütülmesi hususlarında iş birliğinin yapılmasını kapsıyor.