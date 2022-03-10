Rektör Çomaklı, Tebriz Üniversitesi heyeti ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteği ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarına (DAKAF'22) katılmak üzere Erzurum'a gelen Tebriz Üniversitesi heyeti ile paydaş üniversitelerin Rektörleri arasında ikili iş birliklerini geliştirme amacıyla, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sojad Soltanzadeh ile DAKAF'22 ev sahibi Üniversite Rektörü olarak Prof. Dr. Ömer Çomaklı yanında, paydaş üniversite rektör ve rektör yardımcıları ile ATATEKNOKENT Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik de katıldı.

Toplantıda Tebriz Üniversitesi ile DAKAF'22 paydaş üniversiteleri arasında ortak diploma programları oluşturma, lisansüstü düzeyde eğitim iş birlikleri yapma, öğrenci ve araştırmacı değişimi gibi eğitim ve araştırma ortaklıkları ele alındı.

Bunun yanında Tebriz Üniversitesi Teknokenti ile ATA TEKNOKENT arasında ortak ön kuluçka ve kuluçka merkezleri kurulması ve Teknokent şirketleri arasında iş birliği geliştirmeye yönelik fikirler ele alındı.

Toplantıda Tebriz Üniversitesi hakkında bilgi veren üniversite heyeti, Tebriz Üniversitesinin 75 yıllık geçmişiyle İran'ın en büyük 5. üniversitesi olduğunu belirterek, öncelikle bilim ve teknoloji alanında iş birliği yapmak istediklerini söylediler.

Tebriz Üniversitesinin modernleşme ve teknolojik dönüşüme hazırlandığını ifade eden heyet, üniversitenin uluslararasılaşması için 20 üniversite ile protokol imzalandığını, Teknokentte 70 firma ile Ar-Ge çalışması yapıldığını, bu kapsamda üniversitenin her türlü iş birliğine hazır olduğunu ifade ettiler.

Yapılan iş birliği planlamalarının hayata geçirilmesi için paydaş üniversite rektör yardımcılarından oluşan bir komisyon oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Çomaklı, karşılıklı temasın ikili iş birliği oluşturma sürecinde ilk şart olduğunu ifade etti.

“Ulusal ve Uluslararası Alanda İkili İş Birliği Çalışmalarına Önem Veriyoruz”

İran Üniversiteleri ile var olan ilişkileri ileri bir seviyeye taşımak ve İslam kardeşliğini sağlamlaştırmak için yeni adımlar atılması gerektiğine değinen Rektör Çomaklı şunları söyledi: “İki kadim üniversite arasında ortak projeler geliştirerek bilgi ve tecrübelerden yararlanma yoluna gitmeliyiz. Üniversitemizde başlattığımız Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi hamlesiyle çok yönlü bir kimlik elde ettik. Bu kimlikle, bilimi tüm yönleriyle toplumun hizmetine sunma misyonumuzu da güçlendirmiş olduk. Uluslararasılaşma yolunda ise dünyada birçok üniversiteyle protokol anlaşmaları imzaladık. Bu açıdan bölge ve yakın coğrafyadaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmalarına önem veriyoruz.”