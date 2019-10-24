Rektör Çomaklı, Türkiye Gençlik Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Vakıf Başkanı Seyfullah Gülakar, Üniversite Erkek Koordinatörü Mehmet Doğan Babaoğlu, Üniversite Kadın Koordinatörü Fatıma Zehra Duran ve Eğitim Koordinatörü Bilal Ağırman katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilciliği olarak, Atatürk Üniversitesinin öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği çalışma ve projeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Gülakar, üniversitede 20 fakültede temsilciliklerinin olduğunu ve yakında Yeniler Kulübü adında bir kulüp açmak için talepte bulunacaklarını söyledi.

Kulüp açılması ve Türkiye Gençlik Vakfının yürüttüğü çalışmalar noktasında Rektör Çomaklı'dan yardım talep eden Gülakar, gençlere tecrübe aktarımı programlarında Rektör Çomaklı'yı da öğrencilerle buluşturmak istediklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin gençlerin daima yanında olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı ise ailelerin emaneti olan öğrencilerin kalplerine dokunmanın önemimden bahsetti. Konuklarına, proje hazırlanması ve faaliyetler konusunda Kariyer Merkezinden destek almalarını tavsiye eden Çomaklı, Nene Hatun Kültür Merkezinin sosyal faaliyetlerin gerçekleşeceği bir ortam haline getirileceğinden bahsetti.

Rektör Çomaklı: “Bizler vatana ve millete hayırlı bir gençliğin yetişmesi için uğraşıyoruz. Zamanın şartlarını iyi okuyarak değerlerimiz doğrultusunda hareket etmeliyiz. Rekabet olmadan birlikteliğimizi sağlayarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Yetişmiş insan kaynağı olan akademisyenlerimizden daima faydalanabilirsiniz. Bu konuda bütün desteğimizi vermeye hazırız” dedi.