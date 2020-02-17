Rektör Çomaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile bir araya geldi

Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye'nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesi ile ilgili son gelişmeleri aktarmak üzere başkent Ankara'ya gitti.

Ankara ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile bir araya gelen Rektör Çomaklı'ya ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman ile Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG Koordinatörü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak eşlik etti.

Ziyaretlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Bakan Yardımcısı Enver İskurt'a Atatürk Üniversitesinin özverili çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, Ata Teknokentin Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli sayesinde gerçekleştirilen projeleri anlattı.

Bakan Turhan'dan DAG projesinin ulaştırma ve altyapı konularında destek isteyen Rektör Çomaklı, 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde yapımı süren gözlemevine ulaşım konusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapıldığını ifade ederek, gözlemevine bilim adamları ve turistlerin dört mevsim daha rahat ulaşabilmeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan çalışmalar için destek talep etti.

Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük çaplı teleskobuna sahip DAG'ın, ilk kez kırmızı ötesi gözlem yapacak son teknolojiyi kullanan uluslararası bir gözlemevi olacağını aktaran Rektör Çomaklı, Konaklı Karakaya Tepelerinde yapımı süren gözlemevinin farklı alanlarda çalışan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlara hizmet verebilecek donanım ve potansiyele sahip olacağına dikkat çekti.

Gözlemevinin, AR-GE çalışmalarının da merkezi olacağına ve şimdiden kendileriyle iş birliği yapmak isteyen ülkelerin bulunduğuna değinen Çomaklı, bir aksilik olmaması halinde 2020'nin sonbaharına doğru ilk ışığı almayı planladıklarını dile getirdi.

“Yerli ve milli teknoloji hamlesine yönelik çalışmalarımız sürüyor”

Bilimsel ve akademik açıdan önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, yerli ve milli teknoloji hamlesine uygun adımlar atmanın ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı oluşturmanın öneminden bahsederek şunları söyledi: “Ülkemizin küresel rekabette yer alabilmesi için yeni bilgi üretmesi ve bunu teknolojik gelişmeye uyarlaması gerekmektedir, bunun yolu da üniversite-sanayi iş birliği modelidir. Üniversite-sanayi-devlet iş birliği yapısı; araştırmalarla bilgiyi üreten üniversiteyi, bu bilgiyi uygulamaya aktaran sanayiyi, verimli iş birliği platformu oluşması için gerekli destekleri sağlayan ve önlemleri alan devleti kapsamaktadır. Teknoparklar ise, bu üçlü iş birliğini aynı çatı altında buluşturmaktadır. Kısaca Teknoparklar inovasyonu, girişimci ve temelinde bilgi olan firmaları destekler ve yerel ve uluslararası ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunur” ifadelerini kullandı.