Buna göre Atatürk Üniversitesinin hazırlamış olduğu ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütülmekte olan ERASMUS Ortak Ülkeler ile Hareketlilik (KA107) ve Program Ülkeleri ile Hareketlilik (KA103) Projeleri toplamda 321 Bin 505 Euro ile hibelendirildi.

2020 Proje Döneminde Yükseköğretim Alanında Ortak Ülkeler ile Hareketlilik-KA107 projeleri kapsamında kazanılan hibe miktarı 115 Bin 755 Euro ve Program Ülkeleri ile Hareketlilik-KA103 projeleri kapsamında 205 Bin 750 Euro almaya hak kazanan Atatürk Üniversitesi, toplamda 321 Bin 505 Euro ile en yüksek bütçeli üniversiteler arasındaki yerini aldı.

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünce Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan projelerin; Erasmus+ KA107 Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılında olduğu gibi 2020 Proje Döneminde de ABD, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Ürdün, Lübnan ve Malezya olmak üzere 6 ülke projesi ile hibelendirildiği bilgisini paylaştı.

ABD için hibe kazanan 6 üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesinin, Rusya Federasyonu için hibe kazanan 25 üniversiteden biri olma başarısı gösterdiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Taşkın; Ukrayna için en büyük bütçeyi almaya hak kazanan üniversite olan Atatürk Üniversitesinin ayrıca, Asya grubunda Malezya, Güney Akdeniz'den ise hem Ürdün hem de Lübnan için hibelendirilmeye hak kazandığını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Uluslararasılaşmada Yükselişe Geçtik”

Atatürk Üniversitesinin “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında uluslararasılaşmaya büyük önem verdiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, uluslararası bir çekim merkezi olma bağlamında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, yapılan ikili anlaşmalar ve yürütülen hareketlilik programları ile de son dönemde önemli bir ivme kazanıldığını ifade etti.

Rektör Çomaklı, gençlerin kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olduklarını, Dış İlişkiler Ofisinin ise bölgedeki toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimi olmayı amaçladığını belirterek şunları söyledi: “Daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Dayanışma Programı altında yer alan gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarıyla yurt dışına giden gençlerin kişisel gelişimlerine ciddi oranda değer katacaktır. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde güçlü bir uluslararası boyut elde etmeyi düşünüyoruz.”