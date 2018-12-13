Rektör Çomaklı, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerini ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakültelerin konferans salonlarında akademisyenlerle bir araya gelerek, çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Veteriner Fakültesini gezerek laboratuvarları inceleyen Çomaklı, yetkililerden öğrenci kapasitesi ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle bilgi aldı. Ziyaretinde öğrencilerle de bir süre sohbet eden Rektör Çomaklı, öğrencilerin Atatürk Üniversitesinden beklentilerini sordu.

Hayvan Hastanesi Bölge İnsanı İçin Hayati Öneme Sahip

Atatürk Üniversitesinin 23 fakültesiyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu hatırlatan Çomaklı, böylesine büyük bir üniversiteyi daha işlevsel hale getirmek için tüm birimlerimizle toplumun gereksinimlerini dikkate alarak bu yönde bilgi üretiminin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akademisyenlerle istişare etmenin gelecek açısından çok faydalı olacağına değinen Rektör Çomaklı, topluma yarar sağlamak için öncelikle iş ortamının huzurlu olması gerektiğini ifade etti.

Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin topluma fayda açısından önem arz ettiğini söyleyen Rektör Çomaklı, özellikle Veteriner Fakültesine bağlı olan Hayvan Hastanesinin bölge insanı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erzurum ve bölgesinde hayvancılığın yoğun olarak yapılığını hatırlatan Rektör Çomaklı “Bölgemizin hayvancılık sorunları arasında; düşük verimli ırkların varlığı, yetersiz bakım ve beslenmenin yanı sıra çeşitli hayvan hastalıkları yer almaktadır. Bizim amacımız bu sıkıntıları gidererek hastalıkları tedavi etmek ve halkımıza hizmet sunmak. Elimizdeki imkânları en iyi şekilde kullanırsak hem alanında uzman öğrenci kitlesine sahip oluruz, hem de topluma faydalı üniversite misyonunu yerine getiririz. Aynı şekilde Su Ürünleri Fakültesine bağlı Alabalık Üretim Çiftliği de, gerçekleştirdiği önemli projeleri ve yetiştirdiği ürünleri halkın hizmetine sunarak üniversite-toplum misyonuna katkıda bulunuyor.” şeklinde konuştu.