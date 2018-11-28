Rektör Çomaklı: “Yeşil dokunun gelişmesi için çalışıyoruz”

Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi ile BTC Boru Hattı Şirketi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 25 bin 130 adet zeytin fidanı dağıttı.

BTC Ham Petrol Boru Hattının geçtiği bölgelere yönelik projeler ürettiklerini ve bu vesileyle Atatürk Üniversitesinin birçok alanda tanınırlılığını arttırdıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, orman ve yeşil dokunun geliştirilmesi ile doğal sistemin devamlılığının sağlanmasına katkı vermek için şimdiye değin bu ve benzeri birçok projenin altına imza attıklarını dile getirdi.

“Toplumumuzun sosyal huzuru ve gelişmesi için ne yapılması gerekiyorsa üniversitemiz bu konuda üstüne düşeni yapmaya her zaman hazırdır” diyerek sözlerini sürdüren Rektör Çomaklı, göreve geldikleri günden bu yana sosyal çevre ve doğaya duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Sosyal ve çevresel yatırım programları ile sürdürülebilir, sadece bölge halkının değil ülkenin genelinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler gerçekleştirmeyi hedefleyerek çalışmalarını bu yönde yürüttüklerini aktaran Rektör Çomaklı dikilecek her fidanın, toplumsal barışa ve huzura katkı sağlamasına vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

BTC Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, konuşmasında, BTC boru hattı güzergahında iyi bir komşu olmanın gereğini yerine getirmek için gayret gösterdiklerini ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile etkili projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Suna Ercan, ayrıca bu tip projelerde sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları izleyerek, geliştirme ve iyileştirme olanakları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BTC-Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya da BTC boru hattı güzergâhında yer alan yerleşim birimlerinde sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak üzere çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar Osmaniye'de yaklaşık 90 bin zeytin fidanı dağıtıldığını ve böylelikle 3 bin dekar alanın zeytin bahçesine dönüştürüldüğüne değindi. Kaya, proje sayesinde bölgedeki kıraç arazilerin tarım ekonomisine kazandırılmasına katkıda bulunduklarını da vurguladı.