Rektör Çomaklı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Basın sektörü çalışanlarının haklarını düzenleyen Basın İş Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana 10 Ocak tarihi “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Gazetecilik; kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan diğer bir taraftan da vatandaşların talep ve beklentilerini dile getiren bir meslektir.

Gece-gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler, son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, biz kamu yöneticileri ile halk arasında köprü vazifesi de görmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Basın bir milletin müşterek sesidir” ilkesinden hareketle vatandaşlarımızın haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarıyla yerine getirmekte olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.

Başta görevi başında olmak üzere Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm gazetecilere rahmet, çalışan gazetecilere ise aileleriyle birlikte hayırlı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum.”