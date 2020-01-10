Rektör Çomaklı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Dr. Ömer Çomaklı "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteci; ürettiği, doğru, güvenilir kaynaklara ve araştırmaya dayalı bilgiyle, bu iletişim çağının olmazsa olmaz bir unsurudur. Toplumsal konumunu halkı haberdar etme, halk adına iktidarı denetleme gibi kamusal işlevinden alan basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Günümüzün sayısal iletişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıkla bireysel ve kitlesel iletişim düzeyinde yaşanan karmaşıklık ve dezenformasyon bugün gazetecilik mesleğini çok daha önemli bir konuma getirmektedir. Bu doğrultuda görevlerini hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yerine getiren tüm gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlarım.”