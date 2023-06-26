Rektör Çomaklı'dan balkan üniversitelerine ziyaret

Balkanlarda bulunan yükseköğretim kurumları arasında eğitim ve araştırma konularında ikili ilişkileri güçlendirmek ve yeni anlaşmalar yapmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile beraberindeki heyet, Bosna-Hersek ile Hırvatistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret programı kapsamında Hırvatistan'ın Dubrovnik Üniversitesi ile Bosna-Hersek'in en iyi üniversiteleri arasında yer alan Saraybosna Üniversitesi, Mostar Üniversitesi ve Mostar Dzemal Bjedic Üniversitesi ziyaret edilerek, ikili anlaşmalar kapsamında akademik geçişkenliği sağlamaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Yapılan görüşmelerde; eğitim ve araştırma odaklı öğrenci ve akademik personel değişimi ve ortak bilimsel çalışmaların (proje, yayın, patent, marka, kongre, sempozyum vb.) yürütülmesi konularında fikir birliği sağlandı. Özellikle Atatürk Üniversitesini ziyaret edecek ortak proje tabanlı araştırmacılara tam destek verileceğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, Balkan üniversiteleriyle daima iyi ilişkiler içinde olduklarını söyleyerek, iş birliği imkânlarının ileri noktalara taşınması için her türlü çabanın gösterileceğini ve üniversite olarak ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.