Rektör Çomaklı'dan, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyareti

Dr. Ömer Çomaklı ve Rektör Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette kurum yöneticileri olarak Erzurum'a hizmet etmenin öneminden bahseden Rektör Çomaklı, şehrin kalkınması ve eğitim kalitesinin artırılması için herkese farklı görevler düştüğünü söyledi.

Atatürk Üniversitesinin 62 yıllık kadim bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesini ise kardeş üniversite olarak gördüklerini vurguladı. Rektör Çomaklı: “Birincil görevimiz olan eğitim ve ikincil görevimiz olan topluma hizmet misyonumuzu layıkıyla yerine getirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlar arası güç birliğinin de bu anlayışa destek olacağı düşüncesindeyim. Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğinde paydaş olmaktan, ihtiyaç duyulan her an da destek vermekten mutluluk duyacağımızı da bilmenizi isterim. ETÜ Rektörlüğüne atanan Bülent Çakmak kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, Erzurum'un her anlamda kalkınması ve ETÜ'yü de Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversite yapma yolunda canla başla çalışacağını söyledi. Kendisinin de bir zamanlar Atatürk Üniversitesinde görev yaptığını anımsatan Rektör Çakmak, üniversite olarak Atatürk Üniversitesinin deneyim ve tecrübelerinden faydalanabileceklerinin altını çizdi.