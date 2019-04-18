Rektör Çomaklı'dan Hukuk Fakültesine ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı, geleneksel hale getirdiği birim ve fakülte ziyaretlerini, Hukuk Fakültesinde incelemede bulunarak devam ettirdi.

Yurt dışı ve yurt içi ziyaretleriyle birlikte üniversitedeki bölüm ve birim ziyaretlerini gerçekleştiren Rektör Çomaklı, bu ziyaretler kapsamında Hukuk Fakültesini gezerek, öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Fakültelerdeki mevcut durumu yerinde inceleyip, gerekli olan tüm desteği vereceklerini ifade eden Çomaklı, ayrıca öğretim üyelerinin dilek ve temennilerini de dinleyerek, üniversiteyi birlikte daha ileriye götüreceklerini söyledi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinde yeni kurulan birimlerden bahseden Rektör Çomaklı'nın ardından, birim yöneticileri sorumlu oldukları koordinatörlükler hakkında akademisyenlere bilgi verdi.

Topluma faydalı üniversite misyonunda, Hukuk Fakültesinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, toplumsal sorunların tespit edilmesi ve akabinde çözülmesi sürecinde aktif rol üstlenen üniversite mensuplarına teşekkür etti. Hukuk Fakültesinin kendine özgü bir yapısının olduğuna işaret Çomaklı, geleceğin hukukçularını yetiştiren fakültenin, öğrenciler tarafından en fazla rağbet gören fakültelerden biri olduğunu vurguladı.