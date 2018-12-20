Rektör Çomaklı'dan İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerine ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı, geleneksel hale getirdiği fakülte ziyaretlerini, İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerinde incelemede bulunarak devam ettirdi.

Yurt dışı ve yurt içi ziyaretleriyle birlikte üniversitedeki bölüm ve birim ziyaretlerine devam eden Rektör Çomaklı, bu ziyaretler kapsamında İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerini gezerek, öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Fakültelerdeki mevcut durumu yerinde inceleyip, gerekli olan tüm desteği vereceklerini ifade eden Çomaklı, ayrıca öğretim üyelerinin dilek ve temennilerini de dinleyerek, üniversiteyi birlikte daha ileriye götüreceklerini söyledi.

Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerinin, Atatürk Üniversitesinin en köklü ve en eski fakülteleri olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, “Üniversitemizin 61 yıllık başarısında bu fakültelerimizin büyük katkısı bulunuyor” dedi.

Çomaklı: “Topluma faydalı üniversite misyonumuza Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri önemli ölçüde destek veriyor. Toplumsal sorunların tespit edilmesi ve akabinde çözülmesi sürecinde yer alan akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sosyal bilimlerin üniversitemizdeki temsilcilerinden olan fakültelerimiz elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği öğrencilerle de adından söz ettirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.