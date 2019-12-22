Rekt?r ?omakl?'dan kazada hayat?n? kaybeden ??renci i?in taziye mesaj?

Dr. ?mer ?omakl? d?n ak?am saatlerinde ge?irdi?i trafik kazas? sonras? hayat?n? kaybeden ?niversite ??rencisi Servet Abrac? i?in bir taziye mesaj? yay?mlad?.

D?n 20.50 s?ralar?nda Aziziye il?esindeki Nurettin Top?u ??renci Yurdu ?n?nde meydana gelen kazada kald??? yurttan ??kt?ktan sonra yolun kar??s?na ge?mek isteyen Atat?rk ?niversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi 1'inci s?n?f ??rencisi Servet Abrac?'ya, Erzurum'dan Aziziye il?esi y?n?ne giden E.?. y?netimindeki 25 DZ 604 plakal? hafif ticari ara? ?arpt?. ?arpman?n etkisiyle ?niversite ??rencisi olay yerinde hayat?n? kaybetti.

Atat?rk ?niversitesinden yay?mlanan taziye mesaj?nda ise ?u ifadelere yer verildi;

?Ge?irdi?i elim trafik kazas? sonucu vefat eden ?niversitemiz ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi ??rencisi Servet Abrac?'ya Allah?tan rahmet, sevdiklerine, yak?nlar?na ve Atat?rk ?niversitesi ailesine ba?sa?l??? dilerim?