Rektör Çomaklı'dan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a ziyaret

Dr. Ömer Çomaklı, Ankara'da birtakım ziyaretlerde bulundu.

Başkentte önemli görüşmeler gerçekleştiren Rektör Çomaklı ile beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile bir araya gelerek Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaretlerde Rektör Çomaklı'nın yanı sıra Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da yer aldı.

Atatürk Üniversitesinin yeni dönüşüm hamlesi olan Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi başta olmak üzere, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Ata Test Merkezi, DAYTAM ile YÜTAM İş Birliği, Kutup Projesi, Biyomedikal Ürün Üretim Merkezi ile 6550 ATASAM Ar-Ge Merkezi Projesi hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve TUBİTAK Başkanı Mandal'a bilgi veren Rektör Çomaklı, gerçekleştirilen toplantılarda yapılması planlanan projelerden bahsetti.

Türkiye'de başlayan Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesine yönelik atılan adımların gelecek adına önem arz ettiğini söyleyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak ilgili fakültelerde akademisyenlerin ve öğrencilerin sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra, Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi ve ATA TEKNOKENT iş birlikleriyle gerçekleştirilen projelerle Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi tarafından alınan patent sayısının geçmiş yıllara göre katlanarak arttığını belirten Çomaklı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarına 10 patent ile katılım sağlayan üniversitemiz, 6 patent ürünü ile En İyi Buluşlar Kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Bu tarz çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerimize daima destek veriyoruz.

Yeni Nesil kavramı, mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmekte. Dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm bu kavramla tanımlanmaya başlandı. Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra, ister üniversite-sanayi iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. Yeni nesil üniversiteleri farklılaştıran, onların topluma katkıyı nasıl ele alacakları olurken, benzeşen yönleri ise yepyeni araştırma ve öğrenme yöntemlerini bu bağlamda ne kadar geliştirebilecekleri olacaktır. Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniversite çalışmalarının, Atatürk Üniversitesinin gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağını değerlendirmekteyiz.”