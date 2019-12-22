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Rekt?r ?omakl?'dan Sar?kam?? ?ehitlerini Anma G?n? mesaj?

Atat?rk ?niversitesi Rekt?r? Prof.

Dr. Rekt?r ?omakl? Sar?kam?? ?ehitlerini Anma G?n? kapsam?nda bir mesaj yay?mlad?.


Rekt?r ?omakl? mesaj?nda ?u ifadelere yer verdi;


?Sar?kam?? Harekat? 1878'de Ruslar taraf?ndan i?gal edilen Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak ve Ruslar?n Do?u Anadolu'yu istila etmelerini engellemek amac?yla ba?lat?lm??t?. Aral?k ay?n?n sonlar?na do?ru planlanan harekat i?in 3. Ordu Sar?kam??'?n Allahuekber Da?lar?'nda -25 derece so?ukta, d??man? vatan topraklar?ndan s?k?p atmak i?in y?r?rken ad?m ad?m eksilen orduyu Ruslar de?il so?uk eritiyordu. Baz? sava?lar kazan?l?r baz? sava?lar kaybedilir ve biter. Baz? askerler gazi olur baz?s? ?ehit. Ama bazen sava?larda da hayat o anda donup kal?r, bir so?uk nefes gibi... 90 bin asil ruh sava?amadan ?ehadete erer. 22 Aral?k 1914 tarihinde ba?layan ve 90 bin askerin donarak ?ehadete eri?ti?i Sar?kam?? Harek?t?'n?n 105. y?ld?n?m?nde Aziz ?ehitlerimizi sayg? ve rahmetle an?yoruz?

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