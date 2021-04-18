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Rektör Çomaklı'dan Şehitler Haftası mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı Şehitler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Vatan, millet, bayrak uğruna, özgürlük adına, hür yaşamak aşkına gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimiz; Bizler bugün güven içinde, kimseye boyun eğmeden, kimsenin egemenliği altına girmeden, özgürce yaşayabiliyorsak bu sizin aziz canınız karşılığı bizlere yaşanır bir ülke bırakmanız sonucudur.


Vatanın sadece bir toprak parçası olmadığını bilerek, bu güzel vatan uğruna, “bir hilal uğruna” tatlı canını feda etmiş bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad mekânları cennet olsun”

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