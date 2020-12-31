Rektör Çomaklı'dan Yeni Yıl Mesajı

Dr. Ömer Çomaklı yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her yeni yıl içinde birçok umudu barındırır. 2020'nin sonunda yaptığımız muhasebe; yaşanan sıkıntılı günleri insanlık ve milletimiz adına nasıl okuyup bilinçli olacağımız yönünde ve bütün olumsuzluklarla beraber gelecek yılın daha iyi, daha güzel olması üzerinedir.

Bütün dünya 2020 yılını başta sağlık ve ekonomi olmak üzere birçok alanda Kovid19 salgınıyla mücadele ederek geçirdi. Bu mücadelede insanlık olarak kaybettiklerimiz de oldu, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız da. Fakat sonuçta 2020 de iyisi, kötüsüyle bitti. Allah'a şükür ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve çalışmalar sayesinde bu mücadeleyi başarıyla yürüttü.

Artık önümüzde yepyeni bir yıl var. Bu yılın bütün dünyaya daha fazla güzellik, daha fazla umut ve sağlık getirmesi her birimizin dileğidir. Yaşadıklarımızı unutmadan, geçmişten ders çıkartarak, eski hatalarımızı tekrarlamadan yepyeni bir yıl olmasını dileyerek, 2021 yılının hoş gelmesini umuyoruz.

Bütün dünya adına paylaştığımız bu güzel dileklerin yanı sıra bizler için 2021 yılının bir başka anlamı daha var. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı olması münasebetiyle 2021 “İstiklal Marşı Yılı” olarak kutlanacak. Verilen milli mücadelenin Türk milletinin yüreğinden dökülen mısralarla milli bir marş olarak kabulünün 100. yılı milletimiz için son derece büyük bir anlam taşımaktadır.

Umutsuzluğun ve korkunun insanlığı kuşatmadığı yepyeni bir dünyada, milli şuur ve bağımsızlığımızın bir göstergesi olan milli marşımızın vatanımızda hiç susmayan bir marş olarak ilelebet yankılanmasını dileyerek 2021 yılını kutluyorum.”