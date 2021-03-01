Rektör Çomaklı'nın konuğu Başkan Yücelik oldu

Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Rektör Çomaklı, Lütfü Yücelik liderliğindeki ETSO'nun Erzurum'un ticaret ve sanayisine önemli katkılar sağladığına vurgu yaparak, Atatürk Üniversitesinin en önemli paydaşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

“Ürettiğimiz Bilgiyi Önce Şehrimizin Hizmetine Sunuyoruz”

Üniversite ve Erzurum'un gelişim sürecine hız vermek adına ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bölgenin kalbi olduğunu ve Yeni Nesil Üniversite Vizyonuyla ülke kalkınmasına katma değer sağlandığını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Şehrin kalkınmasında bilgi üretimi büyük önem taşıyor. Bu sebeple bilgiyi değere dönüştürmek ülkelerin kalkınmasında büyük rol oynuyor. Üniversite olarak biz de ürettiğimiz bilgiyi önce şehrimizin hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu geleneği, tecrübesi ve hinterlandı ile dün olduğu gibi bugün de şehrine ve bölgesine hizmet etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Atatürk Üniversitesinin Bilgi ve Birikiminden Faydalanıyoruz”

Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleriyle rekabet eden bir üniversite olduğunu ve bu sebeple ticaret ve sanayi anlamında daima üniversitenin bilgi birikiminden faydalanma yoluna gittiklerini belirten Yücelik şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi, kentin ve bölgenin eğitim kalitesi ile iş gücü niteliğinin yükselmesi noktasında önemli uygulamalara imza atıyor. Özellikle üniversite-sanayi ve üniversite-toplum iş birliklerinde örnek olacak projelerle eğitim, istihdam ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda ülke yükseköğretimine değer katıyor. ETSO olarak bugüne kadar birçok proje çatısı altında birleştiğimiz Atatürk Üniversitesiyle bundan sonra da yeni çalışmalar gerçekleştireceğiz.”

Ziyaret iyi niyet temennileriyle son buldu.