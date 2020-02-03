Robotik cerrahi ile yapılan yapay mesane hayatlarını değiştirdi

62 yaşındaki Seyfi İnan ve 59 yaşındaki Nazmi Eren'e 5 yıl önce aynı zamanlarda mesane kanseri teşhisi konuldu.

Bu hastalığın tedavisinde robotik cerrahinin en ileri teknoloji olduğunu ve hastaya önemli avantajlar sağladığını öğrenen İnan ve Eren, ameliyat olmak üzere Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca'ya başvurdu. Prof. Dr. Atmaca ve ekibi tarafından, iki hastanın da “da Vinci” Robotik cerrahi ile mesanesi alındı ve bağırsaktan yeni mesane yapıldı.

Tedavi sürecinde yakın arkadaş olan ve ameliyatlarının 5. yılında Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Atmaca'yı ziyarete gelen Seyfi İnan ve Nazmi Eren, operasyon sürecinde ve sonrasında çok konforlu bir dönem yaşadıklarını, senelerdir çok sağlıklı olduklarını belirttiler.

Ameliyattan sonra hastaların uzun dönem takibinin oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, “Robotik cerrahi ile hastalarımıza bağırsaktan yaptığımız yeni mesane işlevini sorunsuz bir şeklide yerine getiriyor. Bu yöntem ile hastalarımızın hayat kalitesinin yükselmiş olduğunu görmek bizler için de mutluluk verici” diye konuştu.