Rüzgar kayak kulübü madalyaları topladı

Rüzgar kayak kulübü Erzurum'da yapılan il birinciliği ve okullararası yarışmalarında madalyaları topladı. Rüzgar kayak kulübü 1 birincilik 2 ikincilik iki de 3 lük elde ederek yarışmaya damgasını vurdu.

İl birinciliği yarışmalarında U12 bayanlarda Defne güven 2. U 12 erkeklerde Mehmet Berkin Gedik 2. Ahmet Yusuf Aybas 3. Emin Yapız Güller 4. U 14 erkeklerde M. Kerem Turhan 2. U21 erkeklerde Abdulkadir Bozkurt 2. U 21 bayanlarda Derya Ünal 1. Olurken, Okullar arası yarışmalarda ise İrem Şahinoğlu 2. M. Berkin Gedik 2. A. Yusuf Aybas 3.'lük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Rüzgar Kayak Kulübü Başkanı Yusuf Dilik; “Yarışmalara çok iyi hazırlandık çocuklar çalışmalarının karşılığını yarışmalarda madalya elde ederek aldı” dedi.

Antrenör Selim Pasinli ise, “Çok sıkı çakıştık ve madalya alarak bu çalışmaları taçlandırdık. Bundan sonraki yarışmalara da hız kesmeden çalışmaya devem edeceğiz ve milli takıma sporcu kazandıracağız. Ben tekrar bütün sporcularımı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” diye konuştu.