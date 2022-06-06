Sabancı'nın minikleri sahnede devleşti

Renkli görüntülere sahne olan dönem sonu etkinliğinde çocuklar kadar velileri de heyecan dolu anlar yaşadı.

Yakutiye Sabancı İlkokulu bünyesinde bulunan ana sınıfı A şubesi öğrencileri yılsonu gösterisi ile bir yılı geride bırakmanın coşkusunu yaşadı.

Ana sınıfı öğretmeni Fatıma Betül Yılmaz'ın liderliğinde hazırlanan yılsonu gösterisinde söylenen hem yöresel hem ulusal şarkılara tüm konuklar hep birlikte eşlik ettiler.

Herkesi Hayran Bıraktılar

A sınıfı öğrencileri öğrendiklerini sergileme fırsatı buldukları mezuniyet töreninde söyledikleri şarkılar ve yaptıkları dans figürleriyle başta aileleri olmak üzere törene katılan davetlileri kendilerine hayran bıraktılar. Ayrıca ana sınıfından mezun olan minikler öğretmenleri Fatıma Betül Yılmaz'ın elinden sertifikalarını aldılar.

Okul Müdürü Fatih Cerrah'tan Teşekkür

Okul müdürü Fatih Cerrah veli, öğrenci ve ana sınıfı öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek bütün öğrencilere tüm hayatları boyunca sağlık, mutluluk ve başarı temennilerini dile getirdi.