Saç dökülmeleri kaderiniz olmasın

Worldplast hair center kurucu ortakları Oktay Tüney ve Nihat Tüney, “Dhi Saç Ekimi, İngilizce Direct Hair Implant kelimelerinin kısaltılmasıdır. Yani direk saç implantı demektir. Dhi saç ekimi tekniğinin en önemli özelliği dikiş, iz gibi uygulamalara gerek kalmadan yapılabilmesidir. Başın arka bölümünde bulunan saçlı deriden alınan greftlerin saçsız alana implant (yerleştirme) suretiyle uygulanması ile gerçekleştirilir. En büyük avantajı ise greftlerin hava ile temasının kısa sürmesi sebebiyle daha sağlıklı sonuç elde edilebilmesidir. Başın arka kısmından alınan greftler, uygulanacak alana herhangi bir kesi açılmadan özel aletler vasıtası ile yerleştirilir. Saçın ekileceği bölgeye delik açmadan ve kesmeden yapılması sebebiyle ekilen kökler daha sağlam tutmakta ve daha sıklıkla ekim yapılabilmektedir. DHI Saç Ekimi FUE saç ekim yöntemine göre biraz daha uzun sürse de alınan sonuçlar bakımından daha başarılıdır. Ve kesik açılmadığı için iyileşme ve ekilen köklerin yeni yerlerine adaptasyonu daha hızlı olmaktadır. DHI Saç Ekimi yöntemi yeni geliştirilen bir uygulama olduğu için ülkemizde çok fazla merkezde yapılmamaktadır. Temelde yine FUE tekniğinin ana prensipleri uygulansa da FUE yönteminin biraz daha gelişmiş bir halidir demek yanlış olmayacaktır. FUE Saç Ekimi yönteminde, ekilecek greftler bir kerede saçlı derinden alınarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmadan sonra özel bir kimyasal uygulaması ile ekime hazır hale getirilerek operasyon gerçekleştirilir. DHI Saç Ekimi ise saçların tek tek alınarak ekilmesi olarak ifade edilebilir. Bu teknikte kesi yapılmadan, topluca greft alınmadan, donör greftler tek tek alınarak uygulanmaktadır. Mikron düzeyinde kalınlıkta olan bir iğne aracılığı ile saçlar olağan yönlerine uygun uzayacak şekilde köklere tek tek yerleştirilir. Bu yerleştirme yapılırken kesi uygulanmaz, deride yuvarlak yuvalar oluşturulur ve buralara greftler konulur. Diğer saç ekimi yöntemlerine göre daha uzun süren bu işlem ile alınan sonuçlar daha kalıcı ve kesindir. Uygulamanın zaman alması sebebiyle operasyon birkaç seansa bölünebilir. Bu hastaya sıkılmadan ve yorulmadan uygulama yapılmasına ve daha fazla kök ekimine imkan sağlar. Uygulamayı yapan hekimin de daha dikkatli ve özenli olmasına fırsat verir. DHI saç ekimi yönteminin avantajları; DHI Saç Ekimi yönteminin diğer yöntemlerden en büyük farkı ve en avantajlı yanı çok daha fazla kök nakline imkan vermesi sebebiyle daha fazla saçın çıkmasına olanak sağlamasıdır. Kesi yapılmadığı için saç derisinde uygulama yapılacak alan daha fazla olmakta ve santimetrekareye 75 ile 100 kök ekimine imkan sağlamaktadır. Kesi yapılmadığı için saçın çıkma yönünü belirlemek çok daha kolaydır. Bu uzayan saçların daha estetik ve doğal görünmesini sağlar. Çok ince uçlu iğnelerle uygulama yapıldığı için kafa derisinde hiçbir yara veya kesik izi oluşmaz. Bu yüzden operasyondan sonraki iyileşme süresi çok daha kısadır. Böylece ekilen saçların hemen kök salmaya ve uzamaya başlaması mümkün olur. Tek tek ve çok ince bir işçilikle uygulanması gerektiği için ancak uzman hekimler tarafından bilinir ve gerçekleştirilir. Bu da estetisyen adı altında hizmet veren, işi yeterince bilmeyen, tıbbi bilgisi olmayan insanlar tarafından uygulama yapılmasına, çeşitli sorunların çıkmasına engel olur. DHI Saç Ekimi ile uzayan saçların görünümü çok daha estetik ve doğal olmaktadır. Saçlarınızın doğal görünümüne en yakın uygulama olan bu yöntem ile orijinal saçlarınızın birebir aynısına yeniden kavuşursunuz. DHI Saç Ekimi yönteminde, eğer baş bölgenizde saçınız hiç kalmamışsa veya ekime uygun değillerse, vücudunuzun çeşitli bölgelerinden alınan kılların ekiminin yapılması da mümkün olmaktadır. Göğüs veya sakal kıllarınız ile de DHI Saç Ekimi yapılması mümkündür” dedi.

Bu yöntemde saçların çok ince uçlu iğneler aracılığı ile ve yönleri belirlenerek yerleştirildiği için kafa derisinde kanama oluşmadığını ifade eden Oktay Tüney, “Ayrıca diğer tekniklerde saçın en az 3 gün yıkanmaması gerekirken, DHI Saç Ekimi yaptırırsanız, ertesi gün saçlarınızı yıkayabilirsiniz. DHI Saç Ekimi sadece saç değil kaş, bıyık veya sakal ekimi için de uygulanabilmektedir. FUE Saç Ekimi yönteminde 1 santimetrekareye maksimum 30 greft yerleştirilebiliyorken, DHI Saç Ekimi ile bu sayı 100 e kadar çıkabilir. FUE yönteminde greftlerin yerleştirileceği yani ekim yapılacak alana kesiler açılması gerektiği için delik içinde kan pıhtılaşmaları görülür. Hatta kanamalar meydana gelebilir. Ancak DHI yönteminde mikron ölçüde yuvarlak delikler açılarak uygulama yapıldığı için kafa derisinde kanama görülmez. Cilt altına doğrudan greft yerleştirme ile yapılan bu uygulama sayesinde saç ekiminin başarısı yükselir. Kadınlarda yapılacak saç ekim işlemlerinde saçın kesilmesine gerek kalmadan uygulama gerçekleştirilebilir. DHI Saç Ekimi, kafa derisinde ekime elverişli saç yoksa göğüs yada sakal kıllarının da uygulanmasına imkan verir. FUE yönteminde ise sadece kafadan, ense bölgesinden alınan kıllar ile uygulama yapılabilmektedir. FUE yönteminde greftler alınarak ayrışmaya tabi tutuldukları için dışarıda daha fazla kaldığından her ekilen kök tutmayabilir. Ancak DHI tekniğinde saç alınır alınmaz uygulama yapıldığı için başarı oranı çok daha yüksektir. Ayrıca mikroskop altında tutulmadıkları için saç kökü ısı ve ışığa maruz kalmaz ve daha sağlıklı nakledilir. FUE tekniğinde kesi açılarak saç yerleştirildiği için saçın çıkma yönünde sapmalar görülebilir. Ancak DHI yönteminde böyle bir sorunla karşılaşılmaz. Saçın yönü net olarak belirlenebilir. DHI Saç Ekimi esnasında seanslar arasında hastanın beklemesi gerekmez. Çünkü greftler tek tek alınarak uygulanır. Birkaç parçaya bölünebilen seanslar farklı günlerde uygulanabilir. FUE tekniğinde ise greftler alınarak ayrışıma tabi tutulduğu için, hasta lokal anestezi altında birkaç saat beklemek zorunda kalmaktadır” diye konuştu.

Kafa derisinde yaralanma meydana gelmediği için iyileşmenin çok daha kısa sürede sağlandığını kaydeden Nihat Tüney, “Dolayısı ile saçların çıkma süreci çok daha erken başlar. DHI Saç Ekimi sonrasında kullanılması gereken ilaçlar ve özel ürünler çok daha azdır. Bu yüzden ek masraf yapmaya gerek kalmadan operasyondan sonuç alınır. DHI yöntemi bu avantajlarının yanında, kullanılan iğnelerin tek seferlik olması ve çok pahalı olması sebebiyle FUE tekniğinden biraz daha pahalıya mal olur. Daha az anestezi ve ilaç gerektirdiğinden hastada istenmeyen komplikasyonların oluşması engellenmiş olur. Ayrıca kesi yapılmadığı için enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır. Kafa derisinde çok çok ince iğnelerin batırılması esnasında neredeyse hiç acı hissedilmez. Ekim yapılan alandaki iyileşme en fazla 1 hafta sürer. Bundan sonra hasta başını ve saçlarını istediği sıklıkta yıkayabilir. İşlem tamamlanıp saçlar çıkmaya başladıktan sonra genel kurallara uyulduğu sürece saçlar hayat boyu çıkmaya devam eder. DHI Saç Ekimi ile daha kısa zamanda, daha az acı çekerek, daha çabuk sonuç alarak eski saçlarınıza kavuşabilirsiniz. Uygulamadan en fazla bir yıl sonra tam olarak çıkmış ve uzamış saçlarınız ile çok daha güzel veya yakışıklı görünmeniz, saçlarınıza istediğiniz şekli vermeniz, saçlarınızı kestirmekten bile zevk almanız mümkün. Saçların dökülmesi ile yaşayan kellik psikolojisini kısa süre içinde atlatmak istiyorsanız DHI Saç Ekimi yöntemi tam size göre. DHI Saç Ekimi ile kel olmak kader olmaktan çıkıyor” açıklamalarında bulundu.