Saç dökülmesi bayanları daha çok vuruyor

Araştırmalar kişilerin kendilerini nasıl gördükleri ile saç arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Eğer alışılmadık biçimde, uzun süredir saçlarınızın dökülmekte olduğunu fark ettiyseniz doktorunuza danışmanızda fayda var” diye konuştu.

Saç dökülmesi genellikle erkeklerin bir problemi olarak algılandığını dile getiren Sönmez, “Oysa şöyle bir çevremize baktığımızda pek çok kadının da saç dökülmesinden şikayet ettiğini görebiliriz. Kadınlarda saç dökülmesi hormonlarla, beslenmeyle ya da mevsim geçişleriyle ilgili olabilir. Saç dökülmesinin önüne geçmek için ilk olarak saçların neden döküldüğüne dair doğru sebebi tespit etmek ve ana sorunun çözümüne odaklanmak en doğrusudur. Basitçe özetlemek gerekirse ailesel bir hastalıktır. Toplum içinde ırsi olarakta tabir edilen genetik, bir çok hastalıkta geçerli olup aile bireylerinde anne, baba, amca vs genetik hastalıklar yer alması durumunda aynı problem sizde de olabilir. Mutlaka olacak değil, fakat aynı sıkıntıyı yaşamanız durumunda şaşırmamak gerekir” diye konuştu.

Genetik dökülmenin sebebi DHT hormonu

Dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen saç dökülmesinin güzel bir yönünün ise en yoğun dökülme sorunu olan genetik saç dökülmesi nedenleri, belirtileri ve yapılması gerekenler tamamen çözülmüş durumda olduğunu anlatan Sönmez, “Dökülme sorunu yaşayanlar üzülmek, karamsarlığa kapılmak yerine yapmaları gereken tek şey önlem almak ve gereğini yapmaktır. DHT hormonu genetik saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden birisi, bu sorunu çözmek için faydalanacağınız 3 bilimsel madde vardır. Procapil - Finasterid ve Minoxidil dünya genelinde kabul gören bu 3 madde saç dökülmesine neden olan DHT hormonunun etkisini kaybetmesi için bilim adamları tarafından geliştirilmiştir.” diye konuştu.