Saç dökülmesine botoks tedavisi

Emrah Çinik, botoks tedavisi hakkında bilgi verdi.

Dr. Emrah Çinik, ““Saç dökülmesinin erkeklerde ve kadınlarda farklı sebepleri vardır. Erkeklerde saç dökülmesi farklı sebeplerden olsa da genel olarak dökülmeler testesteron hormonunun fazla olmasında kaynaklı dökülmelerdir. Botoks genelde el, ayak, yüz gibi birçok germe tedavileri için kullanılsa da saç dökülmesini engellemek için şuana kadar kullanılmış bir yöntem değildi. Ama artık saç dökülmesini botoks ile önleyebilirsiniz” dedi.

Saçlarda dökülmeyi dihidrotestesteron(DHT) maddesinin artmasının sağladığını ifade eden Dr. Çinik, “Bu madde de oksijenle saçın daha az temasından oluştuğu biliniyor. Saç köklerinde botoks uygulanması durumunda saç dipleri daha fazla oksijen alıyor ve böylece dihidrotestesteron(DHT) maddesi saç diplerinde azalmış oluyor. Böyle olunca saçlardaki dökülmeler oldukça azalmış oluyor. Botoks saçlara senede maksimum 2 defa uygulanıyor ve oldukça sevindiren sonuçlar doğuruyor. Bilindiği üzere saç dökülmesini önlemek için kimisi hormonları oynuyor, kimisi iğne tedavisi yapıyor, kimisi de özel şampuanlar kullanıyor. Yada birçoğu saçları döküldükten sonra saç ekimi yaptırıyor ve daha kolay bir şekilde hiç dökülmeyen saçlara sahip oluyor. Ama botoks tedavisi ile sürekli şampuan kullanamamak yada 2 ay boyunca saç ekiminde kaynaklı kötü görüntüyü çekmek zorunda kalmıyor” açıklamalarında bulundu.