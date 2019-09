Saç ekimi turizminde sezon açıldı

Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, “Bu yıl ülkemize gelen milyonlarca turist sayısı saç ekimi turizmini de yaz mevsimi olmasına rağmen canlı tuttu. Tatilciler tatil bitimine son 2 gün kala İstanbul da saç ekimlerini ve estetik işlemlerini yaparak ülkelerine döndü. Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizde sağlık turizminde başı çeken saç ekimi talepleri arttı. Özellikle Almanya, İspanya, Avusturya, Fransa, İtalya'dan ülkemize tatile gelen turistler in rezervasyonları sonrası saç ekim merkezlerinden de randevu almayı ihmal etmedi. Artık Türkiye bir Saç ülkesi. Saç ekimi deyince ilk akla gelen ülke. Birçok yurtiçi ve yurtdışında yasayan Türk yurtdışındaki arkadaşları akrabaları için randevu alıyor. Her yıl tatil zamanı deniz, güneş, kum nedenli kışa ertelenen saç ekimleri bu yıl yeni teknikler ve çabuk iyileşme sağlandığından yazın yapılmaya başladı. Kalem tekniği ve Prp yöntemleriyle çabuk iyileşme sağlandığından kişiler deniz ve havuza da uzun sürmeden girebiliyor. Havuzdan ve denizden çıkışta yada terlemeyle oluşan seyrek görünümü kısa yolla kurtarmak isteyen tatilcilerde saç efekti yaptırmayı tercih ediyor. Saç seyrekliklerinde sac ekimini ertelemek için ya da sac ekimi uygun olmayan kişilerde sçclı görünmek için yaptırılan pigmentasyon-gölgelendirme yada saç efekti diye adlandırılan işlem saç ekimine alternatif olma yolunda” dedi.

Kadınlarında ekim yaptıramayacağı durumların oldukça fazla ve seyrekliklerinden kurtulmak isteyen kadınların kaşlarına yaptırdıkları gibi kalıcı makyaj olarak saç diplerine saç efekti yaptırabildiğini kaydeden Alçı, “Sonbahara girdiğimiz bu günlerde saç ekimi randevuları rezervasyonlarında aralık ayı randevuları alınmaya başlandı. İstanbul a gelişlerde saç ekim firmaları turistlere boğaz gezileri Sultanahmet gezileri de düzenliyor. Kişiler Türkiye'nin doğal güzelliklerinde dinlenerek ,kültür gezileri yaparak ülkelerine de gençleşmiş olarak geri dönüyor” açıklamalarında bulundu.