Saç ekiminde Türkiye'ye talep çok fazla

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde Türkiye'ye olan talebin çok fazla olduğunu söyledi.

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Yurt dışından gelen misafirlerimizin saç ekim operasyon sonrası aynı şekilde bakım prensiplerine başarılı sonuçların devamı için gereklidir. Saç ekim sonrası aylık ve 3 ve 6. ay kontrolleri kendilerine ulaşarak süreç hakkında detaylı takibi yapılır. Yurt dışından misafirlerimiz ulaşım mesafesi olduğu için uzmanlarımız tarafından aylık bilgi ve yapması gereken kurallar vs karşılıklı bilgi verilir be alınır.” dedi.

Saç ekimi operasyonunun yaklaşık 1 ile 2 hafta öncesinden başlayan hazırlık sürecine benzer bir süreç, operasyon sonrasında da görülmekte olduğunu ifade eden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, şunları söyledi:

“Yaklaşık 6 ay boyunca devam eden bu iyileşme süreci içerisinde hastalar bazı hususlarda çok dikkatli olmalıdır. Bu sürecin gerekliliklerine uyan hastalarda operasyonun daha başarılı geçtiği ve iyileşme süresinin kısaldığı saptanmıştır.

Saç ekimi operasyondan sonra saç ve saçlı derinin iyileşmesi için önemlidir. Sadece saç ekimi için değil sağlıklı olan saçlara da uygulanması önerilir. Saç bakımını evde kendi kendinize uygulayarak iyileşme sürecini kısaltabilirsiniz. Operasyondan 3 gün sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Saçlar size verilen özel losyon ve verilen özel şampuan ile yıkanmalıdır. Saçları yıkarken hafif masaj uygulayabilirsiniz ancak ekim alanına masaj yapmamalısınız. Saçlar ortalama 10 gün boyunca günde 1 defa yıkanmalıdır. Saçları yıkama esnasında çok hafif hareketlerle dikkatli yıkamalı, ekilen bölgeye zarar vermemelisiniz. Saç kurutma makinesini 5 gün sonra soğuk üfleme olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. 15 gün boyunca sprey, jöle vs. kullanmayınız. 3 Ay saçınızı boyamayınız ekilen saçlar 2-4 hafta sonra dökülme sürecine girebilir ancak dökülen bu saçlar 100.günden sonra daha sağlıklı ve gür olarak çıkmaya başlar. Önerilen şampuan ile ense bölgesi normal yıkama hareketleri ile yıkanır. Ekim bölgesi yumuşak hareketlerle şampuanlanır. Tüm bu yıkama hareketleri tamamlandıktan sonra uzun süre durulanır. 10 gün sonunda yani kabuklar yok olduğunda saçlarınızı kendi şampuanınızla ve yine kendi ritminizle yıkayabilirsiniz. Saçlarınızı doğal kuruttuktan sonra dikkatlice tarayınız. Saç kurutma makinesi kullanmanız gerekiyorsa 5 günden sonra soğuk hava üflemesiyle kullanabilirsiniz. İlk 3 gün kirli bir ortamda çalışmanız gerekiyorsa, mutlaka başınıza şapka (kasketli, arkadan genişliği ayarlanabilir) takınız. Saç ekimi sonrası son derece dikkatli ve mümkünse başka birinden yardım alarak bu işi yaparsanız çok sağlıklı olur. İlk saç yıkaması önemlidir. Ekilen saçların yerinden oynamaması gerekir. Düzgün bir şekilde yapılmazsa birçok ekilen saç kökünü kaybedebilirsiniz.”