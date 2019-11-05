Saç ekiminde yeni yöntem: live greft

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, “Saç ekimi operasyonlarının en can alıcı noktalarından biri de alınan köklerin kanal öncesi bekletme işlemidir. Bu aşamada alınan köklerde canlılık kaybı olmaması için mutlaka dikkatli olmak gerekir. Bu süreçte kullandığımız ve öncüsü olduğumuz Live Greft Tekniği ile aldığımız kökleri hiç kayıp olmadan saç ekimi operasyonunun sonuna kadar bekletme şansına sahip oluyoruz. Sahip olduğumuz solüsyonun yalnızca saç ekimi işlemlerinde değil, hayati önem taşıyan kalp, karaciğer, böbrek nakil işlemlerinde organı bir araya getiren tüm dokuların canlılığını sağlamak için de kullanılıyor. Burada belirtilmesi gereken bir başka ve önemli konu ise normalde kullanılan solüsyonlarda dokularda ortalama yüzde 90 canlılık oranına sahipken kullandığımız özel solüsyon sayesinde yüzde 98 oranında canlılık oranı elde etmekteyiz. Saç ekimi operasyonlarında bu tarz detaylar doğal ve naturel görünüme kavuşmak için fazlasıyla önem arz etmektedir” açıklamalarında bulundu.