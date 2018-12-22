Saç kırana karşı mezoterapi ile savaşın

Saçkıran nadiren olsa da tüm saçların dökülmesine sebep olabilir ancak genellikle bölge bölge saç dökülmesi şeklinde görülür. Bu rahatsızlık bağışıklık sistemi, stres, sinirsel etkenler ve genetik sebeplerden kaynaklanıyor olabilir ancak hiçbir belirtisi olmadan da ortaya çıkabilir ve görülmeye başladığı andan hemen sonra bir dermatoloğa görünmesi gerekmektedir” dedi.

SAÇKIRAN DIŞINDA SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜR?

Saç dökülmesinin nedenlerine gelince, bunlar erkeklerde görülen saç dökülmelerinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan genetik faktörler, tek tip beslenme veya uzun süreli açlık gibi yanlış beslenmeler, B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve minerallerin eksikliği, stres ve depresyon, iç hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve doğum kontrol hapları olabileceğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “Ancak neden saç döktüğünüzü en sağlıklı şekilde bir dermatoloğa göründükten sonra öğrenebilirsiniz. Saçlarınızın neden döküldüğünü öğrenmeniz tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirlemek için çok önemlidir ve yaşayacağınız süreci değiştirir. Tedavide önce yeni dökülmelerin önüne geçilir, sonrasında dökülen saçların geri kazanılması için uğraşılır. Bu sebeple saçların dökülmesine sebep olan guatr gibi bir rahatsızlık ya da hamilelik gibi bir durum varsa bunun önceden belirlenmesi gerekir” dedi.

Saç dökülmesinin tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden birisinin saç mezoterapisi olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Saç mezoterapisinde, saç dökülmesi yaşayan bölgelerdeki kafa derisine en az acı verecek şekilde, bir iğne yardımı ile saç derisini güçlendirecek ve nemlendirecek besin güçlendiriciler enjekte edilir. Bu enjeksiyon, steril bir iğne taşıyan özel bir mezoterapi tabancası kullanılarak yapılır.

Enjeksiyon edilen madde ise saç dökülmesinin nedenine ve kişinin ihtiyaçlarına göre değişir ancak genellikle vitaminler, mineraller, besinler ve diğer doku dostu materyalleri içerir. Bu sebepten dolayı, bu madde genellikle alerjen değildir ama yine de tedavi başlamadan önce alerji testi yapılması önerilir.

Saç mezoterapisinde hastalar hiç ağrı hissetmez ya da çok az ağrı ve rahatsızlık hissederler. Rahatlığından ve hızlı çözüm almasından dolayı saç problemlerinden kurtulmak için en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Tedavi hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilmektedir ve gerekli besin maddelerinin takviyesini yaparak saç derisini besler ve saç dokusu hücre metabolizmasını hızlandırır.

Süreç saçların ne kadar yıprandığı, saç yapısı ve rahatsızlık sebebine göre farklılık gösterse de genellikle beşinci seanstan sonra tedavinin etkileri somut olarak görülmeye başlanır. Başlangıçta saçların dökülmesi azaltılır, daha sonra saç tellerinde gürleşme ve kuvvetlenme hedeflenir.”