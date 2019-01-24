Saç köklerinizi mezoterapi ile güçlendirin

Mezoterapinin saç dökülmesini azaltarak, saç büyümesini hızlandırarak ve erkek tipi kellikleri yavaşlatarak hem erkeklerde hem de kadınlarda kellik tedavisine yardımcı olan alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “Saçsızlıktan muzdarip hastanın kafa derisinde proteinleri, vitaminleri ve diğer besin düzeylerini ve büyüme faktörlerini düzenleyen bir süreçtir. En az acı verecek bir şekilde enjeksiyon ile yapılır. Bir enjeksiyon tabancası yardımı ile kafa derisi içine saç derisini güçlendirecek ve nemlendirecek besin güçlendiriciler enjekte edilir. Saç mezoterapisi aynı zamanda hücre metabolizmasını daha sağlıklı hale getirmeyi, enfeksiyonları ortadan kaldırmayı ve saç büyümesini hızlandırmayı, kafa derisindeki kan dolaşımını iyileştirmeyi ve yoğunlaşmaya yardımcı olmak için saç foliküllerini güçlendirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan bir yöntemdir.” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Saç mezoterapisi, hormonal dengeyi yavaş yavaş restore etmeye ve DHT hormonunun yeni saç tellerinin hızlandırılmış büyümesine yol açan etkilerini nötralize etmesine yardımcı olur. Bu nedenle benzerlerinden daha hızlı bir tedavidir.

Saç çıkması için uygulanan mezoterapide, kafa derisinin mezoderminde besin açısından zengin sıvının enjekte edilmesi tekniğini uygulanır. Bu, kafa derisinde solüsyonu enjekte eden steril bir iğne taşıyan özel bir mezoterapi tabancasının yardımıyla yapılır. Bu tedavi genellikle her biri bir buçuk saat süren sekiz seanslık bir periyota yayılır. Bu tedaviyi alırken görünür, somut sonuçlar beşinci seanstan sonra gözlemlenmektedir. Terapi sırasında enjekte edilen tedavi maddesinin temeli, yaşanan saç dökülmesinin nedenine bağlıdır.

Bu madde genellikle vitaminler, besinler ve diğer doku dostu materyaller içerdiğinden, bu tedavi genellikle yan etki veya alerjik reaksiyon olmadan güvenli kabul edilir.

Bu tedaviyi alan hastalar, hiç veya minimal ağrı ve en az rahatsızlık hissi hissederler. Bunlar da mezoterapiyi kronik saç probleminden kurtulmak için kolay bir çözüm haline getirmektedir. Bununla birlikte, cilt rahatsızlıkları, dermal iltihaplar, diyabet, hemofili ve hamilelik hastaları, sağlık durumlarını engelleyip bozabileceğinden bu tedaviyi tercih etmemelidir.

Bunun önüne geçebilmek ve kesin sonucu alabilmek için öncelikle doktorunuzla, ardından da dermatologunuz ile saç mezoterapisi hakkında görüşmelisiniz.

Saçlı deri mezoterapisinde dikkat edilmesi gereken durum ise uygulamadan önce röfle gibi uygulamalardan kaçınılması gerektiğidir. Ayrıca uygulamadan 24 saat sonrasına kadar saçlar yıkanmamalıdır.”