Saç tıraş etmeden saç ekimi mümkün

Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan DHI saç ekimi tekniği ile ilgili bilgiler verdi.

Dr. Gökay Bilgin, “Bazı araştırmalara göre DHI tekniği, yeni bir saç ekimi metodu olarak kabul edilmekte olsa da bazı kaynaklar ise bilimsel açıdan bunu bir teknik olarak tanımamasının yanı sıra bunun yalnızca bir pazarlama taktiği olduğu iddia edilmekte ve FUE yönteminin implanter ile yapılan bir metodu olduğunu belirtmektedirler. DHI tekniği Tıraşsız saç ekimi olarak da bilinmektedir. FUE tekniğinden farklı olarak DHI tekniği, donör alandan alınan saç folikülleri, saç ekimi yapılacak olan alana impanter ile kanal açılmadan ekilmesi şeklinde iki aşamanın da bir anda gerçekleşmekte olduğu bir yöntem olarak anlatılabilmektedir. Implanter iğnesi, silindirik, keskin ve şekil itibari ile çok ince bir uca sahiptir ve bu silindirik uca sahip ımplanter iğnesi, bir kanal şeklinde olup, saçlar bu kanal boyunca sürülerek iğneye yerleştirilebilmektedir. DHI tekniğinin ayrıca Chıi metodu olarak anılıyor olması da bu iğnenin özelliğinden kaynaklıdır” dedi.

DHI metodunun uygulanışı hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Erdoğan, “DHI metodunun uygulanışında ki ilk adımında Choi implanter kalemi ile gerçekleştirilmekte olan saç ekimi operasyonunda toplanmakta olan saç folikülleri kalemin içerisine birer birer yerleştirilir ve bu yerleştirme işlemi de son derece dikkatli ve özenli bir biçimde yapılmalıdır. Aynı zamanda yerleştirme işlemini yapan asistanlar her bir saç kökünü yerleştirmesinin ardından uzman doktora bu saç köklerini ekim için vermektedir. Ayrıca bu noktada uzman doktor, saç köklerini en uygun açı olan 40 ile 45 derecelik açılar ile eker ve bu açının haricinde önemli olan bir diğer nokta da doğru yöndür ki ekim yapılacak olan kişinin önceki saçlarının göstermekte olduğu yöne uygun olarak yapılmalıdır. Choi iğnesine yerleştirilmiş olan saç kökleri için yöne ve açı doğru olarak belirlenerek, iğnenin itme özelliği ile ekimi gerçekleştirilmektedir. Saç ekimi operasyonunda iki ile altı arasında Choi kalemi kullanılmasının yanı sıra yaklaşık olarak on beş ve on altı adet kadar choi ucu kullanılmaktadır. Bu kalemlerin uçları farklı ölçülerde olabilir ve bunu belirlemekte olan faktör ise kişinin saç kökü ile kalınlık yapısıdır” diye konuştu.

Dr. Bilgin ve Dr. Erdoğan, avantajları hakkında ise şu bilgileri verdiler:

“DHI metodunun uzmanlar tarafından belirtilen avantajları arasında saç köklerinin sağ kalma oranının daha yüksek olması ile kesi alanının daha az olmasından dolayı kanama riskini mümkün olan en az seviyeye indirgemesi yer almaktadır. Ayrıca saç köklerinin doku dışarısında kalma süresini minimal düzeye indirerek daha sağlıklı bir biçimde ekim işleminin gerçekleşmesini sağlar. Saç ekim operasyonu ardından daha hızlı bir iyileşme görüleceği ve buna bağlı olarak kişi daha kısa bir sürede günlük yaşantısına dönebilir ve bu yöntemde tıraşsız saç ekiminin daha kolay yapılabiliyor olması da yine bu metodun avantajları arasında yer almaktadır.”