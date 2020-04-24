Saçları tıraş etmeden saç ekimi mümkün

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Hatta öyle ki saç ekimi yaptırmayı düşünenlerin bir çoğu saçının tıraşlanması gerektiğini öğrenince ameliyat olmaktan vazgeçer. Saç ekimi işlemlerinde hastaların tıraşlı bir kafa ile normal yaşantılarına devam edememeleri çok normal bir endişedir. Estetik cerrahi yıllardır saç ekim işleminde saçın tıraşlanmasını engellemek için çeşitli araştırmalar yapmıştır. Hastaların saç ekim ameliyatlarına karşı olan en büyük endişelerini ortadan kaldırmak en büyük amaçtır. Saç ekimi operasyonunu ve iyileşme sürecinin daha rahat geçmesi için estetik cerrahi ger türlü imkanı sunmaktadır. Bugün estetik cerrahinin geldiği nokta hem estetik cerrahlar hem de hastalar için ameliyat sürecini kolaylaştırmak ile kalmıyor, iş ve sosyal yaşamlarından geri kalmalarına da olanak sağlamaktadır" dedi.

"FUE tekniği ile tıraşsız saç ekimi"

Ense bölgesinden FUE tekniği ile alınan saç köklerinin donör bölgesinden alındığı belli olmadan yapılan bir uygulama olduğunu kaydeden Sönmez, "Bu uygulama özellikle profesyonellik, yetenek ve tecrübe gerektirmektedir. Özellikle saçlarını tıraş ettirmek istemeyen sanatçı, futbolcu ve bayanların tercih ettiği bu yöntem toplum içinde bu uygulamadan rahatsız olanlar için oldukça rahatlatıcı ve konforlu bir tekniktir. Her saç şekline uygulanabilen tıraşsız saç ekimi operasyonu sonrasında kişiler iş ve sosyal hayatına geri dönebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bir seansta ortalama kişideki açıklığa göre 2 bin, 2 bin 500 greft tıraşsız saç nakli yapıldığını ifade eden Sönmez, "Talebe göre ise 2 hafta sonra aralıklı seanslar da yapılabilmekte, saç alınan bölgede operasyon anından itibaren iz kalmamaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar saç ekiminde saç köklerinin çoklu ya da tek tek alımında donör bölgesi ve ekim bölgesi tıraş edilmekteydi. Bu toplum içerisinde yarısı tıraşlanmış saçla gezmek durumunda kalan kişiler için hiç de kolay bir durum değildi. Hatta saç ekimi yaptırmak isteyen birçok kişinin işlem sırasında donör bölgenin tıraşlandığını öğrendiklerinde saç ekiminden vazgeçtikleri de çok sık görülen bir durumdu. Tıraşsız saç ekimi tekniği, işte bu problemi ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş yeni bir tekniktir" açıklamalarında bulundu.