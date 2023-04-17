Sadık Çat "Bismillah" dedi

Yeniden Refah Partisi Erzurum Milletvekili Adayı Sadık Çat, seçim çalışmaları için "Bismillah " diyerek sahaya indi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimleri öncesi siyasi partilerde adaylar netleşti ve saha çalışmaları da başladı. 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez sandıkta yarışacak olan Yeniden Refah partisinde ise Erzurum Milletvekili adayı Sadık Çat, Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısının ardından Erzurum'a dönerek seçim çalışmaları için kolları sıvadı.

Erzurum siyasetine yeni bir soluk kazandıran ve verdiği mesajlar ile seçmenlerin beğenisini kazanan Yeniden Refah partisi Erzurum Milletvekili Adayı Sadık Çat, ekibi ile birlikte seçimlere damga vurmaya hazırlanıyor.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Yeniden Refah partisi Erzurum Milletvekili Adayı Sadık Çat, "Bizim derdimiz; benimle beraber üç beş kişinin milletvekili olup kendimizi kurtarmak değil, bizim derdimiz mazlumların ezilmediği yeni bir dünyayı kurmaktır” diyen Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan liderliğinde yolumuza devam ediyoruz.

Bugün Ülkemize karşı oynanan oyunları kimse görmezden gelemez. Zalimin karşısında her zaman dik duran ve haksızlıklara karşı amansız bir mücadele veren Milletimiz 14 mayıs seçimlerinde hem iç düşmanlara hem de dış düşmanlara en iyi cevabı sandıkta verecektir. Yeniden Refah Partisi olarak bizim görüşümüzde hizmet anlayışımızda ve projelerimizde bellidir. Artık durmak yok. Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hem partimizi hem de 14 mayıs seçimlerinin önemini anlatacağız. "Bismillah" diyerek kolları sıvadık ve startımızı verdik" dedi.