Sadık Çat: "Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli üretimlerimiz artarak devam edecektir"

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayı, MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli üretimlerimiz artarak devam edecektir.” dedi.

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine odaklandı. Yeniden Refah Partisi Erzurum Milletvekili adayı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi aynı zamanda Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, seçmenlere çağrıda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla destek verilmesi talebinde bulundu. 28 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Çat, "28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gideceğiz. İnancımız ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden seçim sabahına kadar, ulaşılamayan tek bir kişi kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

28 Mayıs'ın önemli bir gün olduğuna vurgu yapan Sadık Çat, “Bu seçimler sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Türkiye içinde bir dönüm noktasıdır.Bu önemli günde milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek vermek ve sandığa, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak hususunda ahitleştik.” dedi.

“Kazanan milletimiz olacaktır”

Milletin her zaman olduğu gibi bu seçimde de en doğru kararı vereceğini ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğini söyleyen Çat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açık ara yine seçimin galibi olacaktır. Kazanan milletimiz olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli üretimlerimiz artarak devam edecektir.” dedi.

14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da hep birlikte sandık başına gidilmesini isteyen Sadık Çat, “İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkalım. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız büyük bir fark ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek, Türkiye Cumhur ittifakı ile milletimize hizmet etmeye devam edecektir." diye konuştu.