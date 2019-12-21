Safir sa? ekimi fark olu?turuyor

Yeni bir sa? ekim tekni?i olarak bilinen bu tekni?in do?ada do?al olarak bulunan safir elementinin kristal ta??ndan elde edildi?ini dile getiren Oktay T?ney ve Nihat T?ney ?Safir FUE; sa? ekimi kanallar?n a??lmas?nda kullan?lan tekni?in ad?d?r. Do?al safir kristalinden elde edilen safir b??aklar ile kanallar a??l?r. Cilt dokusuna zarar vermeyen bir y?ntemdir. Safir ile yap?lan sa? ekimlerinde dokuya daha az zarar verildi?i i?in kanama az olmakla birlikte iyile?me s?resi daha h?zl?d?r? dedi.

Safir ile a??lan kanallarda cildin daha az zarar g?rdi?ini belirten uzmanlar, ?Safir ile a??lan kanallarda cilt daha az zarar g?rd??? i?in iyile?me s?resi daha h?zl?d?r, Safir ile a??lan kanallarda cilt daha az zarar g?rd???nden kanama ?ok daha azd?r. Safir tekni?i ile daha s?k kanallar a??labilmektedir. Bu sayesinde sa? ekimi daha do?al olur, Safir u?lu sa? ekim ki?iden ki?iye de?i?en ?zel u?lar? sayesinde sa? ekimi yapt?racak ki?inin sa? kal?nl???na ve cilt yap?s?na g?re u?lar se?ilerek kanallar a??lmaktad?r. Titanyum sapl? ve safir u?lu kanal a?ma tekni?i sadece sa? ekimi alan?nda uzman ve tecr?beli sa? ekim merkezlerinin tercih etti?i y?ntemdir? diye konu?tu.

Oktay T?ney ve Nihat T?ney safir fue sa? ekimi ile a?r?s?z y?ntem oldu?unu belirterek, ?unlar? kaydetti;

?Sa? ekim uzmanlar?m?z taraf?ndan uygulanan safir sa? ekimi ?imdiye kadar bir?ok ki?i taraf?ndan denenmi? ve olumlu sonu?lar al?nm??t?r. Sa? ekimine ba?lamadan ?nce uygulanan anestezi bile s?f?r a?r? y?ntemleri kullan?larak yap?l?r. ??ne korkusu olan hastalar i?in de ?zel y?ntemler uygulanmaktad?r. Sa? ekimi i?lemleri ?ok ac? vermeyen uygulamalard?r. Ancak gene de baz? hastalar i?in bu, korkutucu bir s?re? olabilir.

Ancak klini?imiz bu s?reci hastalar i?in daha konforlu hale getirmek amac?yla comfort ad? verilen i?nesiz anestezi y?ntemini kullan?r.

En de?erli madenlerden biri olarak kabul edilen safir, sa? ekiminde de s?kl?kla kullan?l?r hale geldi. Sa? k?klerini olu?turmak i?in eskiden metal u?lar kullan?l?yordu. Bu metal u?lar hem sa? k?klerine hem de kafa derisine ciddi zararlar veriyordu. Sa? ekim uzmanlar? da bu durumu d?zeltmek amac?yla ?al??malar yap?nca safir sa? ekimi y?ntemi ortaya ??kt?. Sa? k?klerine uygulanan safir u?lu cihaz, art?k hi?bir ?ekilde cilde zarar vermez.

Sa?lar?n ekilece?i yerlerde olabildi?ince k???k delikler a?arak sa? ekimi sonras?nda olu?acak kabuklanmay? minimum d?zeye indirmeyi hatta yok etmeyi ama?lar. B?ylece sa? ekimi yapt?racak olan ki?i daha konforlu bir s?re? ge?irmi? olur. Ayr?ca kanallar olabildi?ince k???k a??ld???nda i?lem sonras? kapanmalar? daha kolay olur. Sa? k?kleri de kapanan kanallar?n ard?nda deriye daha s?k? tutunur.

Safir FUE Sa? Ekimi Y?nteminin Avantajlar?

P?r?zs?z y?zeye ve dayan?kl? bir yap?ya sahip olan safir u?, sa? ekimi esnas?nda kullan?ld???nda daha az titre?im olu?turur. Bu y?zden de doku zedelenmeleri ve kabuk olu?umu en az seviyeye iner.

Safir u? ile a??lan kanallar daha k???k boyutta oldu?u i?in daha fazla kanal olu?turma imkan? do?ar. Bu da do?al olarak daha fazla sa? demektir.

Sa? yo?unlu?unu daha iyi veren safir sa? ekimi ayn? zamanda do?al bir g?r?n?m de olu?mas?n? sa?lar.

Uygulamadan sonra ?dem olu?mas? en aza indi?i i?in ameliyat sonras? da hastalar daha konforlu bir s?re? ge?irir.

Sa? ekimi esnas?nda olu?turulan kanallar ?ok k???k oldu?undan bu kanallar?n iyile?mesi de daha kolay olur.

Safir FUE Sa? Ekimi Neden ?nemlidir?

Son zamanlarda ad?ndan s?k?a s?z ettiren safir sa? ekimi bir?ok doktor taraf?ndan tercih edilen bir y?ntem haline geldi. Bu y?zden de ?nemi gittik?e artan bir uygulama olarak say?labilir. Safir sa? ekimi FUE y?nteminde kullan?lan ?nemli bir yeniliktir. ??nk? ?nceden kullan?lan metal u?lu aletler bir yandan sa? ekimi yaparken bir yandan da sa? derisine ciddi zararlar veriyordu.

Bu y?zden hastalara hem ameliyat esnas?nda hem de sonras?nda daha konforlu bir s?re? sa?lamak i?in bu y?nteme ba?vuruluyor. Bu y?ntem sayesinde bir?ok ki?i hem do?al g?r?n?ml? sa?lara sahip oluyor hem de en ufak bir hasar olmadan s?reci atlat?yor.

Safir FUE Sa? Ekimi Nas?l Uygulan?r?

Son zamanlar?n pop?ler sa? ekim y?ntemlerinden biri olan safir sa? ekimi olduk?a kolay ve pratik bir y?ntemdir. ?ncelikle ki?inin ne kadar yo?unlukta sa?a ihtiya? duydu?u belirlenir. Sonras?nda ise hastaya lokal anestezi uygulanarak kafa b?lgesindeki ac?y? hissetmemesi sa?lan?r. Sonra safir u?lu alet yard?m? ile kafa derisinde minik kanallar a??l?r. Minik kanallar sayesinde daha do?al bir g?r?n?m elde etmek ama?lan?r. Kafa derisinde a??lan bu kanallara tek tek sa? ekimi yap?l?r.

Ekimin ard?ndan sa?lar?n kafa derisine tutunmas? beklenir. Safir u?lu alet ile uygulama yap?ld??? i?in bu s?re? daha kolay ge?ecektir. ??nk? a??lan k???k kanallar h?zl? bir ?ekilde kapanarak sa? k?klerinin h?zla deriye tutunmas?n? sa?lar. Bu da s?recin h?zl? geli?mesinde bir avantajd?r.

Safir FUE Sa? Ekiminin Fiyatlar?

En modern sa? ekim y?ntemi olarak kabul edilen safir sa? ekimi y?ntemi olduk?a pop?ler bir hale geldi. Bunun en ?nemli nedeni ise hi?bir a?r? ve s?z? olmaks?z?n sa? ekiminin ger?ekle?tirilmesidir. Bu y?zden klini?imize ba?vurarak en uygun fiyatlarla bu yeni geli?mekte olan sa? ekim tekni?inden yararlanabilirsiniz. Ektirece?iniz sa? miktar?na g?re fiyatlar de?i?kenlik g?sterir. Ancak b?t?enizi a?mayacak ?ekilde fiyat se?enekleri bulunmaktad?r. Klini?imize ba?vurarak en ?zel fiyatlarla sa? ekiminizi ger?ekle?tirebilirsiniz.?