Safiye Soyman Erzurum'da Ehram giydi

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, kadınlar matinesi için geldiği Erzurum'da yöresel kıyafet olan Ehramı giydi.

Kadınlar matinesi organizasyonu için eşi Faik Öztürk ile Erzurum'a gelen sanatçı Safiye Soyman, Erzurum'a ait kadınların yöresel giysisi olan Ehramı giydi.

Erzurum Girişimci Kadılar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, Erzurum'a gelen Safiye Soyman'a ehram hediye etti. Ehramın nasıl bir özelliği olduğunu merak eden Soyman Zekiye Çomaklı'dan Ehram hakkında bilgi aldı.

Ehram/ihramın, ince eğrilmiş koyun yününden yapılan çok zahmetli aşamalardan geçerek düz yüzeyli mekikli dokuma ile elde edilen kadın dış giysisi olduğunu ve yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında soğuktan koruduğunu öğrenen Safiye Soyman, Hediye edilen Ehramdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Safiye Soyman, “Hanımlar Matinesine geldik hanımlarımızın morale ihtiyacı var. Dadaşlarımıza destek olmaya geldik. Erzurum'a ikinci gelişimiz daha önce reklam için geldik şimdide hanımları eğlendirmeye geldik güzel bir etkinlik olacak. Bugün hanımlarla vur patlasın çal oynasın eğleneceğiz, Türkiye'nin her yerine gitmeye başladık. Kadınlar Matinesi furyası başlattık, özellikle Erzurum'a gelmeyi çok istiyorduk, Erzurum kadınlarını çok seviyorum. Eşim Elazığlı olduğu için hemşehri sayılırız” dedi.

Türkiye'de yeni bir akım başladı diyen Faik Öztürk, En çok sevilen çiftin kendilerinin olduğunu söyleyerek çok yoğun bir seçim sürecinden geçen Türkiye'nin mutfaktaki yangınını söndürmek için geldiklerini, insanları eğlendirmek için eşi Safiye Soyman ile matine yaptıklarını söyledi.

Faik Öztürk, geçtiğimiz günlerde Mide Botoksu olan ve kilo veren eşine “Doktorun yediğin cağları duysa seni duman eder” dedi. Soyman ise “10 kilo verdim geldim ama burada cağları görünce diyet bozuldu. Erzurum'a özel bir kereliğine diyeti bozuyorum, çok meşhur olduğu için yemeden gitmek olmaz” dedi.

“Bizim bastığımız yer kuruyor, Erzurum'da her yerde kar vardı, biz geldik kar eridi, güneş açtı” sözlerinde bulunan Faik Öztürk'e eşi Safiye Soyman, “Biz sıcak insanlarız, neşeli ve pozitif insanlarız o yüzden Erzurum'u ısıttık” ifadelerinde bulundu.

Yakın arkadaşları için sosyal medyada çok içten yorumlar paylaşan Safiye soyman özellikle Seda Sayan ile dostluğuna değinerek, “Seda önceden canlı yayınlar yapıyordu. Sabah evinden çıkıyordu akşam saat 9'da evine giriyordu. Dolayısıyla birbirimizle hafta sonları haricinde çok fazla görüşme imkanı bulamıyorduk. Şimdi jürisi olduğu programdan dolayı daha çok buluşma fırsatımız oluyor. Hatta şuan Miami'de, Ramazan da onun yanına gideceğim. Hergün 10 kere konuşuruz bazı sanatçılar arasında ‘Aman beni geçmesin, aman benden daha iyi olmasın' diyenler olur ama biz böyle değiliz, Seda Oğulcanı doğurdu benim kucağıma verdi. Birlikte aynı mahallede oturduk, benim kız kardeşim gibi, 30 senelik dostum o benim” açıklamalarında bulundu.