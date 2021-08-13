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Sağanak yağış sele neden oldu, Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren sağanakta Oltu-Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren sağanakta Oltu-Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Sağanak yağmur sonrası Oltu'ya bağlı Başaklı, Kaleboğazı, Ballıca, Erdoğmuş, Zerdenes ve Gökçedere köylerinde birçok ekili ve dikili alanlar zarar gördü.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Oltu ilçesinde saat 16.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve yağış sonrası sel sularının getirdiği çamur ve balçık Erzurum-Oltu karayolunun birçok bölgesinde yolu kapattı. Sağanak sonrası oluşan selin getirdiği balçıkla kapanan yollardaki araçlar daha fazla ilerleyemedi. Sürücüler bir süre yolun ulaşıma açılmasını bekledi.

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