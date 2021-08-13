İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağışla saniyeler içerisinde caddeler göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi

Erzurum’da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

Erzurum'da aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Saniyeler içerisinde göle dönen caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.


Erzurum'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurdan kaçan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Kuvvetli yağış nedeniyle saniyeler içerisinde cadde ve sokaklar göle döndü. Cadde ve altgeçitlerin su dolmasıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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