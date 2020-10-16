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Sağlık Bakanı Koca Erzurum'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde çalışmaları yerinde görmek için Erzurum’a geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde çalışmaları yerinde görmek için Erzurum'a geldi.


Sağlık Bakanı Koca, pandemi sürecinde çalışmaları yerinde görmek için il gezilerini sürdürüyor. Sabah hava yolu ile Erzurum'a gelen Bakan Koca'yı Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir karşıladı. Erzurum Valiliğine geçen Bakan Koca, valilik şeref defterini imzaladı. Burada pandemi ile ilgili kentin yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Koca'nın toplantı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. Bakan Koca, daha sonra Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunacak. Bakan Koca'nın akşam saatlerinde ise basın toplantısı yapması bekleniyor.

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