Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan taraftarın galibiyet coşkusunu yaşadığı videoyu paylaşarak, “Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın” uyarılarında bulundu.