Sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verildi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce farkındalık oluşturmak ve vaka yaklaşımlarını güncellemek ve uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla hafta içerisinde bir dizi programlar gerçekleştirildi.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü olarak “Sağlıkta Buluşalım” temasıyla gerçekleştirilen programlarda, Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, Nöroloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Mehmet Nuri Koçak ve Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Sade tarafından Erzurum'daki tüm sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanlarına yönelik ''İnme Farkındalık Eğitimi'' düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada vatandaşların günlük yaşam içerisinde karşılaşılabilecek vakalardan birisi olan inme” ile ilgili bilgilendirme amaçlı şu görüşlere yer verildi:

“Halk arasında “felç” olarak da bilinen İnme, beyne giden kan akımının kesilmesi sonucu beyin fonksiyonlarının ani kaybı olarak tanımlanmaktadır. Kalp damarının tıkanması sonucu kalp krizi geçirmek ne ise beyne giden damarların bir sebeple tıkanması beyinle ilgili olarak aynı şeydir. Yani beyin krizidir. Kalp krizinden farklı olarak, beyin her iki taraftan gelen kanla beslendiği için, bize müdahale için yaklaşık 3 saat süre tanımaktadır. Bu sürede hastanın hastaneye ulaştırılması durumunda olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu sebeple bu hastaların erken tanınması, erkenden 112 Acil Sağlık Sistemi ile hastaneye ulaştırılması son derece önem arz etmektedir. Bu hastaları tanımada bütün dünyada kullanılan son derece basit bir sistem bulunmaktadır. İngilizce FAST olarak kısaltılan bu sistem hızlı olmak anlamına gelmektedir. FAST için hastanın 3 önemli bulgusundan bir tanesi bile varsa hasta hastaneye ulaştırılmalıdır: Bir yakınınız ya da arkadaşınızın aniden konuşması bozulursa, bir tarafındaki kol veya bacağında güçsüzlük, uyuşukluk fark ederseniz, yüzünde özellikle de ağız köşesinde sarkma olursa ne yaparsınız? Bu soruyla ne yazık ki her altı kişiden biri hayatı boyunca en az bir kere karşılaşmak durumundadır. Sorunun doğru cevabı ise hastanın inme geçiriyor olabileceği ve 112 ambulansı ile ve en hızlı şekilde inme ünitesi veya inme merkezi olan bir hastaneye sevk edilmesidir. Bu suretle etkin tedaviye bir an önce ulaşmasını sağlamaktır. Bu durum neden önemlidir; Çünkü inme tedavisinde en önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir. Zaman Beyindir; yani kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demektir. Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu 2 saniyede 1 kişinin inme geçirmesi demektir. Türkiye'de 2016 yılında yaklaşık 120 bin kişi inme geçirmiş, 40 bin kişi inme sebebi ile hayatını kaybetmiştir. Halen dünyada ölümün ikinci en sık ve sakatlığın ise en sık sebebi inmedir. Bu denli kötü bir hastalığın üstesinden gelebilmek için toplumsal işbirliğine ihtiyaç vardır. Evde ev halkının durumu fark etmesi ile başlayan bayrak yarışı, sırası geldiğinde hastane öncesi gerek ambulans çalışanları, gerekse aile hekimliği sistemi çalışanları ile devam etmelidir. Hastaneye ulaştıktan sonra da acil servis, nöroloji, radyoloji birimlerinin işbirliği ile hastalar süratle tedavi edilmelidir.”

1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ise Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Neonatal Resusitasyon Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi. 5-7 Aralık 2018 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitime 25 kişi katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil İstasyonlarında görev yapan sağlık personelinin yer aldığı eğitimde, yeni doğan vakalarına yönelik yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Daha etkin, bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla düzenlenen Neonatal Resusitasyon Uygulayıcı Eğitimi, sertifika töreni ile sona erdi.