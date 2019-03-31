Sağlık eski Bakanı Akdağ ve Başkan Sekmen oyunu kullandı

Sağlık eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve eşi Fatma Şeyma Akdağ saat 10:00'da Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Sağlık eski Bakanı Akdağ, oy kullanma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Allah'a şükürler olsun şu an bütün yurtta emniyet içerisinde vatandaşlarımızın oylarını kullandığı haberlerini alıyoruz. Erzurum'da da görüldüğü gibi kış var. Şükürler olsun Türkiye'de gerçekten çok yüksek bir demokrasi bilinci var. Bu seçimlerde de bunun tezahür edeceğine inanıyorum. Vatandaşlarımız büyük çoğunlukla sandıklara gidecekler ve inşallah demokrasi kazanacak, ülkemizin geleceği kazanacak. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. 82 milyonluk ülkenin, devletin, milletin geleceği için gayret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Saat 11.00'de Kültür Kurumu İlk ve Ortaokulu'nda oyunu eşi Gülay Sekmen ile kullanan Cumhur İttifakı AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Sekmen, “Oyumuzu kullandık Allah ülkemize milletimize şehrimize hayırlı etsin. Seçim varsa demokrasi var oluyor. Bugün demokrasi günü. İnanıyorum ki halkımız öyle bir karar verecek ki kendisine 5 yıl hizmet edecek” şeklinde konuştu.