Sağlık Müdürlüğü'nden örnek hizmet

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında oy kullanmak isteyen ancak sandığa gidemeyecek durumda olan hastaları evlerinden alıp oy kullanacakları yerlere götürdü ve oy kullanımı sonrası evlerine tekrar geri bıraktı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Erzurum'da bulunan 3 bin 900 evde sağlık hizmeti alan hastaların tek tek arandığını ve bunlardan 479 hastadan oy kullanma talebi alındığını belirterek, “Önceki seçimlerden edinilen tecrübelerle seçim günü daha fazla vatandaşın talepte bulunacağı değerlendirilerek 27 ambulans, 13 evde sağlık aracı, 16 mobil araçtan oluşan toplam 56 ekip ve 174 sağlık çalışanı ile kapsamlı bir hizmet planladık. Daha önceden talepleri alınan 479 kişiyle beraber, gerek 112 acili gerekse evde sağlık birimimizi arayan tüm vatandaşlara sabah saat 08.30, akşam 17.00 a kadar fedakârca bir çalışmayla hizmet verilmiş ve oylarını kullanmaları sağlanmıştır. Türkiye'nin tamamında evlerinden sandıklara ve tekrar evlerine götürülen 9 bin 670 hastanın 801'i Erzurum Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla oylarını kullanmışlardır. Vatandaşlarımızın sağlık personellerimizle beraber memnuniyet görüntüleri ve personellerimizin fedakar çalışmaları bizleri de son derece mutlu etmiştir. Tüm çalışanlara ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz.” dedi.