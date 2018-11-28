Sahnede bu kez bir gazetecinin hikayesi var

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi, sezonun ikinci oyunu ‘Bir Haber Buldum'u görücüye çıkarıyor. 90'lı yılların İstanbul'unda ünlü bir gazeteci olma hayaliyle yaşayan Barış Güneş'in başından geçen olayları konu eden oyun 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Son 5 yıldır Erzurum'un kültür sanat hayatına farklı bir renk getiren Medya Sanat Evi, eğlenceli bir oyunla daha tiyatroseverlerle buluşacak. Bu sezonun ikinci oyunu ‘Bir Haber Buldum' için 1 Aralık'ta prömiyer yapacak olan Oda Tiyatrosu Medya Sanat Evi, izleyecilere yine eğlenceli anlar yaşatacak. Büyük beğeni toplaması beklenen oyunu M. Eşref Genç kaleme alırken, yönetmenliği ise Oğuzhan Vartolioğlu yapacak. Dekor ve tasarımın Yalçın Bahadır'a ait olduğu oyunun kostümlerini ise Özkan Tiritoğlu hazırladı.

Dramaturg Kadir Sakar, Reji Asistanlığını ise Kardelen Gizem Çetin'in üstlendiği oyunda ışık kumanda da Uğur Deliktaş, ses kumanda da Tolgahan Şahin yer alacak. Sahnenin tecrübeli isimleri Taner Köse, Kenan Çinici, Atakan Çalcalı, Ayfer Yağız, Turgay Başoğlu ve Kadir Sakar'ın rol alacağı oyunun özeti ise şöyle: Hikaye 90'ların İstanbul'unda geçiyor. İngiltere'de eğitim almış olan Barış Güneş, büyük bir haber bulup ünlü bir gazeteci olmak ister. Birgün pencereden bakarken mahallede bir kadın görür. İlk defa gördüğü bu yüzü takip etmeye başlar. Ancak kadın bir mafya babasının sevgilisi çıkar ve olaylarda bu yönde gelişir

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